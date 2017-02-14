19 апреля в столичном Дворце Спорта покажут проект шведского музыканта Петера Тагтгрена. Группа Pain привезут в Минск коллекцию хитов за 20 лет и недавно вышедший восьмой студийный альбом «Coming Home».



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Pain — это оригинальный авторский проект музыканта, вокалиста и гитариста группы Hipocrisy Петера Тагтгрена, успевшего завоевать славу благодаря экспериментальному слиянию музыкальных стилей. За время своей карьеры Петер успел создать и возглавить три группы — Hypocrisy, The Abyss и Pain, он считается одним из самых влиятельных продюсеров на сцене «металла» таких групп как: Dimmu Borgir, Children of bodom, Sabaton и т.д., а совсем недавно мир услышал новый проект «Lindemann», который основал Петер в партнерстве с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.



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В новом альбоме Pain достигли революционного сочетания стилей — причудливый альтернативный металл встречается с электронными мелодиями и захватывающими оркестровыми аранжировками. В результате получились десять гимнов, десять массивных и крайне глубоких композиций, которые сразу же вызывают привыкание. Кроме того, Pain мастерски добавили альбому особое «дыхание» в виде красивых акустических гитарных партий, которые появляются рука об руку с бурными, экстремальными композиционными моментами, показывая, что группа находится в зените своего творчества и креативности.

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На просторах СНГ, «Pain» знакомы по мега популярному хиту «Shut your mouth», который звучал на рингтоне у огромного количества обладателей мобильных в начале 2000-х. На счету коллектива 8 полноформатных альбомов, и сотни живых выступлений.



painworldwide.com

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