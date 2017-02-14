|
На директора Гродненской филармонии завели дело за фальшивые концерты
15.02.2017 10:45 — Разное | Ежедневник
Фото: koncertzal.ru
Несостоявшиеся концерты белорусских и российских исполнителей стоили филармонии порядка 250 тысяч рублей.
В отношении директора филармонии возбуждено уголовное дело за организацию фальшивых мероприятий, сообщает
Правоохранители установили, что Гродненская филармония заключила с минскими контрагентами фиктивные контракты на сумму порядка 250 тысяч рублей. Стороны подписали как минимум десять договоров об организации выступлений известных белорусских и российских артистов в Гродно.
В пример приводятся такие музыкальные группы, как "Божья коровка" и "Кукрыниксы".
Однако до областного центра звезды эстрады так и не доехали — все соглашения остались только на бумаге. Минские посредники выводили перечисленные деньги со счетов и обналичивали их.
В настоящее время милиция выясняет, какие финансовые бонусы полагались обеим сторонам за фиктивные концерты.
В отношении директора и его пособников-предпринимателей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, в отношении руководителя филармонии и одного ИП возбуждено дело по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несостоявшиеся концерты белорусских и российских исполнителей стоили филармонии порядка 250 тысяч рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии