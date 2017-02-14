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Несостоявшиеся концерты белорусских и российских исполнителей стоили филармонии порядка 250 тысяч рублей.

В отношении директора филармонии возбуждено уголовное дело за организацию фальшивых мероприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УДФР КГК Гродненской области.

Правоохранители установили, что Гродненская филармония заключила с минскими контрагентами фиктивные контракты на сумму порядка 250 тысяч рублей. Стороны подписали как минимум десять договоров об организации выступлений известных белорусских и российских артистов в Гродно.

В пример приводятся такие музыкальные группы, как "Божья коровка" и "Кукрыниксы".

Однако до областного центра звезды эстрады так и не доехали — все соглашения остались только на бумаге. Минские посредники выводили перечисленные деньги со счетов и обналичивали их.

В настоящее время милиция выясняет, какие финансовые бонусы полагались обеим сторонам за фиктивные концерты.

В отношении директора и его пособников-предпринимателей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении руководителя филармонии и одного ИП возбуждено дело по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).