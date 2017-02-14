﻿ На Партизанском проспекте Skoda, проезжая перекресток на красный, врезалась в Peugeot. 21.by
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На Партизанском проспекте Skoda, проезжая перекресток на красный, врезалась в Peugeot

15.02.2017 11:01 — Разное | Tut.by  
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Один человек получил травмы в ДТП, которое произошло 15 февраля, в 06.30, на пересечении Партизанского проспекта и улицы Кабушкина в Минске. Об этом со ссылкой на начальника отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергея Зараника сообщает БЕЛТА.


Фото: ГАИ Минска

Как рассказали в ГАИ, водитель Skoda ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Кулешова и въехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся со встречным Peugeot, который поворачивал налево на разрешающий сигнал.

В результате ДТП пассажирка Skoda получила легкие травмы. Оба автомобиля сильно повреждены. По факту аварии проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 15 февраля, в 06.30, на пересечении Партизанского проспекта и улицы Кабушкина.

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