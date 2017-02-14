Один человек получил травмы в ДТП, которое произошло 15 февраля, в 06.30, на пересечении Партизанского проспекта и улицы Кабушкина в Минске. Об этом со ссылкой на начальника отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергея Зараника сообщает БЕЛТА .



Фото: ГАИ Минска

Как рассказали в ГАИ, водитель Skoda ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Кулешова и въехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся со встречным Peugeot, который поворачивал налево на разрешающий сигнал.

В результате ДТП пассажирка Skoda получила легкие травмы. Оба автомобиля сильно повреждены. По факту аварии проводится проверка.