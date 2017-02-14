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В Беларуси пройдут антитеррористические учения СНГ

15.02.2017 11:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Беларусь включена в список шести стран СНГ, на территории которых пройдут масштабные учения "Душанбе — Антитеррор-2017", заявил в среду руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции РФ Андрей Новиков, передает РИА Новости.

В Беларуси пройдут антитеррористические учения СНГ
© Sputnik Андрей Александров
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Совместное антитеррористическое учение и совместная командно-штабная тренировка под условным названием "Душанбе — Антитеррор-2017" пройдут в мае-июне 2017 года

"Учения пройдут на территории шести государств содружества — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана", — отметил Новиков в ходе совещания руководителей антитеррористических центров стран СНГ, которое проходит в среду в подмосковном Одинцово.

По его словам, к учению будут привлечены сотрудники спецслужб, вооруженных сил и правоохранительных органов данных стран, заключительный этап учений примет Таджикистан.

Новиков отметил, что замыслом учений предполагается отработка согласованных действий по выявлению и пресечению пропаганды экстремистской направленности, идеологической обработки населения и вербовочной деятельности международных террористических организаций, осуществляемой с применением социальных сетей и через эмиссаров, направляемых в государства центрально-азиатского региона.

В работе совещания, которое проходит в Одинцово, участвуют делегации органов безопасности и специальных служб России, а также Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также представители органов сотрудничества СНГ и международных организаций — ШОС и ОДКБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Масштабные учения по борьбе с терроризмом пройдут в 6 странах СНГ, завершающий этап - в Таджикистане.

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