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В Беларуси пройдут антитеррористические учения СНГ
15.02.2017 11:12 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Беларусь включена в список шести стран СНГ, на территории которых пройдут масштабные учения "Душанбе — Антитеррор-2017", заявил в среду руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции РФ Андрей Новиков, передает
© Sputnik Андрей Александров
Совместное антитеррористическое учение и совместная командно-штабная тренировка под условным названием "Душанбе — Антитеррор-2017" пройдут в мае-июне 2017 года
"Учения пройдут на территории шести государств содружества — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана", — отметил Новиков в ходе совещания руководителей антитеррористических центров стран СНГ, которое проходит в среду в подмосковном Одинцово.
По его словам, к учению будут привлечены сотрудники спецслужб, вооруженных сил и правоохранительных органов данных стран, заключительный этап учений примет Таджикистан.
Новиков отметил, что замыслом учений предполагается отработка согласованных действий по выявлению и пресечению пропаганды экстремистской направленности, идеологической обработки населения и вербовочной деятельности международных террористических организаций, осуществляемой с применением социальных сетей и через эмиссаров, направляемых в государства центрально-азиатского региона.
В работе совещания, которое проходит в Одинцово, участвуют делегации органов безопасности и специальных служб России, а также Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также представители органов сотрудничества СНГ и международных организаций — ШОС и ОДКБ.
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Масштабные учения по борьбе с терроризмом пройдут в 6 странах СНГ, завершающий этап - в Таджикистане.
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