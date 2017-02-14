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Компания намерена в нынешнем году сохранить объемы поставок нефти в Беларусь на уровне 2016 года.

Российская нефтяная компания "Роснефть" поставит в Беларусь в текущем году до 10,2 миллиона тон нефти, говорится в распространенном во вторник релизе.

Ранее глава российской нефтяной компании Игорь Сечин отмечал, что в целом в Европу компания поставляет примерно 71 млн тонн с учетом 10 млн тонн в Беларусь, пишет ТАСС.

В то же время "Роснефть" увеличила поставки нефти в 2016 году в восточном направлении на 8,6% - до 43,1 млн тонн.

В настоящее время Беларусь и Россия ведут нефтегазовый спор. В прошлом году Россия планировала поставлять в Беларусь ежегодно 24 миллиона тонн нефти с 2016 по 2024 годы, однако начиная со второго полугодия 2016 года объем поставок резко снизился. Министр энергетики России Александр Новак, комментируя снижение объемов, заявил, что это связано с недоплатами белорусской стороны за нефть и газ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ заявил, что Беларусь обратилась в суд в связи с сокращениями объемов поставок российской нефти, не уточнив, в какой именно суд обратилась республика. Представитель суда ЕАЭС позже сообщил, что такой иск от Беларуси не поступал.