Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в домашнем матче SEHA-лиги уверенно обыграл хорватский «Нексе», сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: bgk-meshkova.com

Матч против хорватов был важен для БГК. Во-первых, осенью «мешковцы» на выезде неожиданно уступили соперникам и жаждали реванша. Во-вторых, регулярный чемпионат SEHA-лиги подходит к концу. Для выхода в «финал четырех» брестчанам необходимо выигрывать во всех оставшихся матчах.

В противостоянии с «Нексе» сделан еще один шаг на пути к цели. Хозяева площадки с первых минут захватили лидерство. К перерыву счет на табло горел 19:12 в пользу БГК.

Во втором тайме брестские гандболисты увеличили отрыв. Комфортное преимущество над оппонентами позволило «мешковцам» доигрывать концовку поединка в спокойном темпе.

Одержав победу над «Нексе» со счетом 37:29, Брестский гандбольный клуб положил в копилку еще три очка.

— Команда показала свой уровень, невзирая на то, что у нас не было шести игроков основы. Очень доволен тем, что в команду потихоньку вливается молодежь. Видим, что работаем в правильном направлении. Сыграли грамотно и в защите, и в нападении. Конечно, проблемы есть. Но на них не стоит обращать внимания. Нужно сконцентрироваться на каждой следующей игре, выходить и бороться, — подчеркнул главный тренер БГК Сергей Бебешко.

До окончания регулярного чемпионата SEHA-лиги брестчанам предстоит провести еще две игры. Обе пройдут на выезде: 25 февраля против словенского «Горенья», 16 марта — с хорватским «Загребом». Если команда выиграет в этих матчах, то с высокой долей вероятности «финал четырех» SEHA-лиги примет Брест. После 17 туров БГК занимает пятое место в турнирной таблице.