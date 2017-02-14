Все дизайнеры мечтают работать с большими квартирами — есть где развернутся фантазии, подчеркнуть статус клиента. Но что делать тем хозяевам маленьких квартир, которые не могут заплатить за дизайнерский ремонт еще пол стоимости квартиры? Им ведь тоже хочется иметь в своей квартире нетривиальный дизайн. Как создать стильный и душевный интерьер с бюджетной мебелью рассказали и показали молодые дизайнеры студии Fajno Design.

Этот интерьер в светлых и солнечных тонах создавался для молодой семьи с одним ребенком — девочкой. Квартира находится в центре Минска, построена по стандартам 60-х. Площадь — 37 квадратных метров, две комнаты, одна из которых — проходная, и небольшая кухня.



До перепланировки

Первое, что было нужно сделать — создать ощущение большего пространства на 37 «квадратах» и избавиться от проходной комнаты. Благодаря перепланировке, получили две изолированные комнаты — гостиную и детскую.



Квартира после перепланировки

Чтобы визуально расширить пространство, выбрали светлые тона с яркими цветовыми акцентами. Желтый цвет призван добавить жизнерадостности и смягчить стерильность белых стен.



Гостиная

— Мы старались не использовать громоздких плинтусов на потолке, а в гостиной и вовсе сделали так называемую «обманку» — опустили немного потолок и сделали зазоры между потолком и стенами — визуально этот прием увеличивает высоту стен, — рассказывают в Fajno Design.

Создать ощущение широкого пространства помогали также симметричное расположение предметов мебели в комнатах и уложенные поперек комнаты ламинат и плитка.

Серьезный вызов в таких условиях — удобное размещение всех зон (рабочих, зон отдыха, зон хранения вещей). Когда квартира настолько мала, каждый предмет должен находиться на своем месте.





Прихожая занимает всего 4 квадрата. В это пространство мы вписали шкаф, галошницу, маленькую вешалку и зеркало.

Гостиная

Гостевая в таких квартирах совмещает функции зала, спальни и кабинета. Поэтому мебель должна быть максимально функциональной, а уют создается при помощи элементов декора — постеры, подушки, вазоны.





Большого бюджета на мебель у хозяев не предусмотрено, но есть возможность возить ее из IKEA. Поэтому мебель в этой квартире преимущественно либо изготовлена на заказ, либо привезена из IKEA.









Детская

В детской, по желанию хозяев, использовали кровать-подиум со встроенным столом и местом хранения.





Столешница может иметь 3 положения для разного возраста ребенка.





Также подобрали угловой шкаф для одежды и небольшую тумбочку для всяких мелочей и декора. Акцент в комнате сделали на панно-фотообоях.





Хозяева квартиры в процессе ремонта решили изменить сюжет, но сама идея осталась. Получилась очень удобная сказочная комната для маленькой принцессы, где есть все под рукой и одновременно нет лишних вещей.

Кухня

Убирая проход в детскую из гостевой комнаты, мы неизбежно пришли к вопросу о том, как разместить теперь мебель на кухне.





Особенно внимательно просчитывали размеры и расположение раздвижного стола и нового дверного проема. В сложенном состоянии стола достаточно для маленькой семьи. Когда приходят гости, стол переносится в гостевую.





В кухне также проблемой было нестандартное расположение окна. Мы обыграли эту зону шкафчиками, а вместо подоконника установили расширенную столешницу, создав при этом рабочую зону.





Освободить и без того небольшое пространство кухни нам помогла встраиваемая техника. В кухонном шкафу на разных уровнях находятся холодильник, духовой шкаф, микроволновка, посудомоечная машина.





Лоджия

Лоджия тут была совсем маленькая. В таком месте главное — избегать загромождения.





Велосипед, строительные инструменты, санки, и многое другое лучше спрятать в кладовой в подвале — если такая есть. В нашем решении лоджия стала маленьким уголком со складными стульями и маленьким столиком с тумбочкой, где можно попить чай, наблюдая за жизнью города.