﻿ Не путать с легальным лохотроном. Когда белорусы должны пускать в квартиру коммунальников. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Не путать с легальным лохотроном. Когда белорусы должны пускать в квартиру коммунальников

15.02.2017 11:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В наши квартиры нередко пытаются попасть представители частных компаний — от продавцов фильтров до мастеров по ремонту окон. Зачастую они называют себя коммунальниками. Как отличить работников ЖЭУ от торговцев? И в каких ситуациях жильцы должны впустить в квартиру специалистов обслуживающей организации? Об этом рассказывает портал коммунальной грамотности населения.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Жалобы от жильцов (1 — 2 звонка в день) на продавцов услуг, которые под видом работников ЖКХ предлагают проверку, поступают постоянно, — рассказывает директор ЖЭУ № 1 Фрунзенского района Минска Сергей Левин. — Мы объясняем, что это не наши работники, что никого в квартиры не посылали, и объясняем жильцам, как себя вести в подобных ситуациях.

Но не пустить в квартиру сотрудника ЖЭУ, который одет в спецодежду и предъявил удостоверение, по законодательству мы не можем, поясняют на портале коммунальной грамотности. Тех, кто откажется предоставить доступ к инженерным коммуникациям работникам коммунальной службы, могут привлечь к административной ответственности, уточняет начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ министерства ЖКХ Геннадий Акстилович.

— Потребитель должен понимать, что если он отказывается предоставить доступ в квартиру работнику ЖЭУ, о визите которого он был предупрежден заранее, то его можно привлечь к административной ответственности за нарушение правил пользования жильем. Но прежде чем впускать в жилье незнакомца, нужно уточнить его личность и организацию, которую он представляет. Как правило, на этом этапе отсеивается половина «оконщиков». Это элементарная безопасность, — говорит Геннадий Акстилович.

В каких ситуациях нужно впустить в квартиру работников ЖЭУ, прописано в Жилищном кодексе:

  • для снятия показаний с приборов индивидуального учета расхода воды, тепловой и электрической энергии и газа;
  • проведения аварийного ремонта, проверки соответствия жилого помещения установленным для проживания санитарным и техническим требованиям (в рамках которого работник ЖЭУ, согласно утвержденному графику, посещает квартиры для проверки центрального отопления, инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции);
  • при прекращении предоставления коммунальных услуг в случае их неоплаты;
  • для спасения жизни и предотвращения вреда здоровью граждан и их имуществу, а также в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Чаще всего коммунальникам нужно попасть в квартиру из-за планового обследования инженерных систем и коммуникаций. К примеру, центральное отопление и систему вентиляции специалисты проверяют раз в год.

Коммунальники как минимум за день должны предупредить жильцов о дате и времени своего прихода (бумажное извещение на информационной доске дома), имени и должности работника. Специалист должен быть в спецодежду, он обязан показать документы, которые подтверждают разрешение на оказание услуги от имени ЖЭУ.

Если же на пороге квартиры появится представитель частной компании и заявляет о том, что он оказывает услуги как подрядчик ЖЭУ, в таких случаях нужно проверить эту информацию.

— Это могут быть не только ЖЭУ, но и частные организации, которые также могут оказывать услуги, и им для проверки инженерных коммуникаций также может потребоваться доступ в квартиру. Поэтому если представитель обслуживающей организации сообщает, что оказывает услугу как служба, нанятая ЖКХ, то эту информацию следует проверить по телефону 115, — уточняет Геннадий Акстилович.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отличить работников ЖЭУ от торговцев? И каких ситуациях жильцы должны впустить в квартиру работников ЖЭСа?

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гндболисты БГК уверенно обыграли хорватский "Нексе" в SEHA-лиге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика