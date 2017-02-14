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Не путать с легальным лохотроном. Когда белорусы должны пускать в квартиру коммунальников
В наши квартиры нередко
— Жалобы от жильцов (1 — 2 звонка в день) на продавцов услуг, которые под видом работников ЖКХ предлагают проверку, поступают постоянно, — рассказывает директор ЖЭУ № 1 Фрунзенского района Минска Сергей Левин. — Мы объясняем, что это не наши работники, что никого в квартиры не посылали, и объясняем жильцам, как себя вести в подобных ситуациях.
Но не пустить в квартиру сотрудника ЖЭУ, который одет в спецодежду и предъявил удостоверение, по законодательству мы не можем, поясняют на портале коммунальной грамотности. Тех, кто откажется предоставить доступ к инженерным коммуникациям работникам коммунальной службы, могут привлечь к административной ответственности, уточняет начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ министерства ЖКХ Геннадий Акстилович.
— Потребитель должен понимать, что если он отказывается предоставить доступ в квартиру работнику ЖЭУ, о визите которого он был предупрежден заранее, то его можно привлечь к административной ответственности за нарушение правил пользования жильем. Но прежде чем впускать в жилье незнакомца, нужно уточнить его личность и организацию, которую он представляет. Как правило, на этом этапе отсеивается половина «оконщиков». Это элементарная безопасность, — говорит Геннадий Акстилович.
В каких ситуациях нужно впустить в квартиру работников ЖЭУ, прописано в Жилищном кодексе:
Чаще всего коммунальникам нужно попасть в квартиру из-за планового обследования инженерных систем и коммуникаций. К примеру, центральное отопление и систему вентиляции специалисты проверяют раз в год.
Коммунальники как минимум за день должны предупредить жильцов о дате и времени своего прихода (бумажное извещение на информационной доске дома), имени и должности работника. Специалист должен быть в спецодежду, он обязан показать документы, которые подтверждают разрешение на оказание услуги от имени ЖЭУ.
Если же на пороге квартиры появится представитель частной компании и заявляет о том, что он оказывает услуги как подрядчик ЖЭУ, в таких случаях нужно проверить эту информацию.
— Это могут быть не только ЖЭУ, но и частные организации, которые также могут оказывать услуги, и им для проверки инженерных коммуникаций также может потребоваться доступ в квартиру. Поэтому если представитель обслуживающей организации сообщает, что оказывает услугу как служба, нанятая ЖКХ, то эту информацию следует проверить по телефону 115, — уточняет Геннадий Акстилович.
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Как отличить работников ЖЭУ от торговцев? И каких ситуациях жильцы должны впустить в квартиру работников ЖЭСа?
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