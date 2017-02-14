В конце января премьер-министр Андрей Кобяков и председатель правительства Сербии Александр Вучич официально открыли «Дана Молл». Пока перерезалась красная лента, у другого входа в торговый центр в плотном кругу милиции и журналистов проводила пикет семейная пара — Павел и Светлана, дольщики «Дана Молл». Позже к ним подошли еще три дольщика, считающие, что застройщик их так или иначе обманул. Общая претензия дольщиков: «Жилье позиционировалось как элитное, люди платили по 1500—1600 долларов за квадратный метр. А „Дана Холдинг“ построила жилье низких потребительских качеств».



По словам Светланы, «Маяк Минска» позиционировался как элитный. Но застройщик, которого называют инвестором, заработав на продаже жилья, сэкономил на остальном: во дворах асфальт вместо плитки, нет парковок, нет детского садика, в домах ломаются лифты



Павел рассказал журналистам, что с большим трудом зарабатывал в России на достойное жилье для своей семьи в «Маяке Минска», а получил жилье низкого качества

Все пикетирование шло в прямом эфире, который вело «Радио «Свобода». Снимали несколько других СМИ. Любой гражданин мог в прямом эфире наблюдать: милиция не требовала от пикетирующих уйти, не говорила, что они что-то нарушают. Мало того, один из больших милицейских начальников на вопрос журналиста, будут ли паре предъявлены обвинения и ждать ли им штрафов, заверил: «Нет, вот сейчас постоят и уйдут, это их конституционное право, никаких нарушений нет».

REALTY.TUT.BY уточнял: все, участвовавшие в пикете, благополучно добрались до своих домов без составления протоколов.

— Через неделю позвонил человек, представился сотрудником РУВД Первомайского района, майором милиции Андреем Ярошевичем, — говорит Павел Титов. — Он настоятельно в устной форме требовал явиться для составления протокола об административном правонарушении.

Я отказался — мало ли кто звонить может. Через неделю по почте прислали протокол. В протоколе, в графе «состав правонарушения», было «участие в несанкционированном митинге». Мол, «на многочисленные законные требования со стороны правоохранительных органов прекратить акцию и разойтись» — я не реагировал. Но в прямом эфире люди могли видеть: митинга никакого не было. Я выразил свое личное мнение по поводу работы застройщика «Зомекс Инвестмент». Мне никто не делал замечания о недопустимости этого мероприятия. Командир минского ОМОНа там же подтвердил прессе, что никаких нарушений нет.





Сегодня утром протокол «за митинг» нашла в своем почтовом ящике и супруга Павла — Светлана. Получила протокол и Юлия, присоединившаяся к семейной паре позже. Она говорила о том, что качество работ в ее квартире в «Маяке Минска» такое, что она отказалась подписывать акт приемки.

— Насколько я понимаю, других не разыскивали — троих достаточно было, чтобы утверждать, что был митинг, — говорит Светлана. — Нет у нас организатора. У каждого свои претензии. Свидетели «митинга» по протоколам — два человека, которых мы не знаем, но оба прописаны в доме, который сдавался для омоновцев.

— Очень прискорбно, что милиция так себя повела, — говорит Павел. Что делать, если я не могу защитить себя от неправомерных действий застройщика другими средствами? Наши коллективные письма в вышестоящие инстанции спускаются на рассмотрение тем же, на кого мы жалуемся. Получается, что правоохранительные органы нашли в нас преступников. За отстаивание своих конституционных прав — по 20 базовых.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY