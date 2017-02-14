﻿ Дольщики "Маяка Минска" получили административные протоколы за "митинг" у "Дана Молл". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дольщики "Маяка Минска" получили административные протоколы за "митинг" у "Дана Молл"

15.02.2017 11:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В конце января премьер-министр Андрей Кобяков и председатель правительства Сербии Александр Вучич официально открыли «Дана Молл». Пока перерезалась красная лента, у другого входа в торговый центр в плотном кругу милиции и журналистов проводила пикет семейная пара — Павел и Светлана, дольщики «Дана Молл». Позже к ним подошли еще три дольщика, считающие, что застройщик их так или иначе обманул. Общая претензия дольщиков: «Жилье позиционировалось как элитное, люди платили по 1500—1600 долларов за квадратный метр. А „Дана Холдинг“ построила жилье низких потребительских качеств».


По словам Светланы, «Маяк Минска» позиционировался как элитный. Но застройщик, которого называют инвестором, заработав на продаже жилья, сэкономил на остальном: во дворах асфальт вместо плитки, нет парковок, нет детского садика, в домах ломаются лифты

Павел рассказал журналистам, что с большим трудом зарабатывал в России на достойное жилье для своей семьи в «Маяке Минска», а получил жилье низкого качества

Все пикетирование шло в прямом эфире, который вело «Радио «Свобода». Снимали несколько других СМИ. Любой гражданин мог в прямом эфире наблюдать: милиция не требовала от пикетирующих уйти, не говорила, что они что-то нарушают. Мало того, один из больших милицейских начальников на вопрос журналиста, будут ли паре предъявлены обвинения и ждать ли им штрафов, заверил: «Нет, вот сейчас постоят и уйдут, это их конституционное право, никаких нарушений нет».

REALTY.TUT.BY уточнял: все, участвовавшие в пикете, благополучно добрались до своих домов без составления протоколов.

— Через неделю позвонил человек, представился сотрудником РУВД Первомайского района, майором милиции Андреем Ярошевичем, — говорит Павел Титов. —  Он настоятельно в устной форме требовал явиться для составления протокола об административном правонарушении.

Я отказался — мало ли кто звонить может. Через неделю по почте прислали протокол. В протоколе, в графе «состав правонарушения», было «участие в несанкционированном митинге». Мол, «на многочисленные законные требования со стороны правоохранительных органов прекратить акцию и разойтись» — я не реагировал. Но в прямом эфире люди могли видеть: митинга никакого не было. Я выразил свое личное мнение по поводу работы застройщика «Зомекс Инвестмент». Мне никто не делал замечания о недопустимости этого мероприятия. Командир минского ОМОНа там же подтвердил прессе, что никаких нарушений нет.


Сегодня утром протокол «за митинг» нашла в своем почтовом ящике и супруга Павла — Светлана. Получила протокол и Юлия, присоединившаяся к семейной паре позже. Она говорила о том, что качество работ в ее квартире в «Маяке Минска» такое, что она отказалась подписывать акт приемки.

— Насколько я понимаю, других не разыскивали — троих достаточно было, чтобы утверждать, что был митинг, — говорит Светлана. — Нет у нас организатора. У каждого свои претензии. Свидетели «митинга» по протоколам — два человека, которых мы не знаем, но оба прописаны в доме, который сдавался для омоновцев.

— Очень прискорбно, что милиция так себя повела, — говорит Павел. Что делать, если я не могу защитить себя от неправомерных действий застройщика другими средствами? Наши коллективные письма в вышестоящие инстанции спускаются на рассмотрение тем же, на кого мы жалуемся. Получается, что правоохранительные органы нашли в нас преступников. За отстаивание своих конституционных прав — по 20 базовых.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Volkswagen Tiguan выбран "Автомобилем 2017 года"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика