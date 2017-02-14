Из восьми финалистов премии «Автомобиль 2017 года» интернет-пользователи отдали предпочтение новому Volkswagen Tiguan.

В общей сложности, в голосовании за «Автомобиль 2017 года» приняло участие более 10 тысяч интернет-пользователей (предварительный этап + финал). Распределение голосов среди тройки лучших выглядит следующим образом:





Таким образом, новый Volkswagen Tiguan – признан «Автомобилем 2017 года» по версии AUTO.TUT.BY.

По мнению руководителя портала AUTO.TUT.BY. Александра Демидовича, результаты финала премии «Автомобиль 2017 года» вполне ожидаемы. Очевидно, что Volkswagen затянул с выводом нового поколения Tiguan. В Европе этот кроссовер появился в конце 2015 года. В Беларуси новый Tiguan особенно «не светили», поскольку нужно было работать с предыдущим поколением модели. И вот, с началом производства модели в России, Tiguan стал доступен и для нашего рынка. Ситуация искусственно созданного вакуума придала дополнительный интерес интернет-пользователей. Стоит также добавить, что Volkswagen Tiguan также номинировался на европейский конкурс Car of the Year. Правда, в финальную семерку не прошел.

С полными результатами премии «Автомобиль 2017 года» можно ознакомиться ТУТ :

Напомним также, что параллельно проводилось голосование и в номинации «Автомобиль 2017 года по версии слушателей «Нового радио». Радиослушатели отдали свое предпочтение Lada Vesta (28,3% голосов).

Премия «Автомобиль года» проводится порталом AUTO.TUT.BY уже в третий раз. Информационными партнерами конкурса этого года стали радиостанция «Новое радио», сайт автообъявлений av.by , журнал «Большой» , портал marketing.by , а также интернет-ресурс belretail.by .

A.TUT.BY — покупка и продажа новых и б/у авто в Беларуси. Объявления от частных лиц, предложения автохаусов и официальных дилеров.