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В Гомельском районе столкнулись Mercedes и SEAT: потребовалась помощь спасателей
Сообщение об аварии вблизи деревни Медвежий Лог Гомельского района поступило спасателям 14 февраля, в 17.08. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего.
Как
Кроме водителя, в Mercedes ехали два пассажира. Они выбрались из автомобиля самостоятельно и серьезных травм не получили. Водитель SEAT в аварии не пострадал.
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Водитель Mercedes получил в ДТП серьезные травмы и был госпитализирован.
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