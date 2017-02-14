Сообщение об аварии вблизи деревни Медвежий Лог Гомельского района поступило спасателям 14 февраля, в 17.08. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего.





Как сообщили в МЧС, в результате столкновения SEAT Alhambra и Mercedes в салоне последнего оказался зажат водитель. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. С серьезными травмами пострадавший был госпитализирован.





Кроме водителя, в Mercedes ехали два пассажира. Они выбрались из автомобиля самостоятельно и серьезных травм не получили. Водитель SEAT в аварии не пострадал.