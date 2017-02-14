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В Гомельском районе столкнулись Mercedes и SEAT: потребовалась помощь спасателей

15.02.2017 10:20 — Разное | Tut.by  
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Сообщение об аварии вблизи деревни Медвежий Лог Гомельского района поступило спасателям 14 февраля, в 17.08. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего.


Как сообщили в МЧС, в результате столкновения SEAT Alhambra и Mercedes в салоне последнего оказался зажат водитель. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. С серьезными травмами пострадавший был госпитализирован.


Кроме водителя, в Mercedes ехали два пассажира. Они выбрались из автомобиля самостоятельно и серьезных травм не получили. Водитель SEAT в аварии не пострадал.

 
 
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Водитель Mercedes получил в ДТП серьезные травмы и был госпитализирован.

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