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Родить сразу после шоу: Бейонсе и другие звезды, для которых беременность не стала помехой работе

15.02.2017 09:15 — Разное | Tut.by  
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После того как певица Бейонсе буквально взорвала интернет новостью о своей беременности двойней и подтверждающей этот факт фотографией (которая стала абсолютным рекордом Instagram), мало кто ожидал от нее еще одной «бомбы». Но Бейонсе не была бы собой, если бы не взорвала еще и зрителей 59-й церемонии вручения премии «Грэмми».




В этот вечер Бейонсе исполнила две песни с альбома Lemonade — Love Drought и Sandcastles. От зажигательных танцев по объективным причинам пришлось отказаться, но шоу от этого точно не проиграло. Выступление певицы, как и предыдущая фотосессия, было посвящено материнству, деторождению и трансформациям, через которые проходит женщина. «Девочка превращается в женщину, женщина превращается в мать, а мать превращается в Венеру».

Зал сходил с ума, Джей Зи рыдал то ли от гордости, то ли от умиления, а на сцене творилось настоящее волшебство — даже по современным меркам. Словом, Бейонсе еще раз показала, кто здесь настоящая богиня.



Бейонсе, ее мать — Тина Ноулз и дочка Блу Айви.



Давайте вспомним других знаменитостей, для которых беременность не стала поводом запираться в четырех стенах.

Келли Кларксон

выступление на шоу American Idol в 2016 году


Выступая на шоу American Idol в прошлом году, Келли Кларксон призналась, что ждет второго ребенка. И исполнила песню Piece by Piece, которую писала, будучи беременной в первый раз.

Алиша Киз

Выступление на MTV Europe Music Awards в 2014 году

В 2014 году, ожидая появления на свет второго ребенка, певица покорила публику своим исполнением песни We Are Here, несмотря на внушительный срок.

Бейонсе

выступление на MTV video Music Awards в 2011 году


Без Бейонсе никуда. В 2011 году певица объявила о своей первой беременности во время выступления на церемонии MTV video Music Awards.

М.И.А

выступление на церемонии вручения «Грэмми» в 2009 году


Ничто не смогло остановить певицу от того, чтобы исполнить песню Swagger Like Us вместе с Джей Зи и Канье Уэстом на церемонии вручения «Грэмми», даже тот факт, что дата родов была назначена именно на этот день. В общем-то сразу после церемонии певица поехала в больницу и родила там сына.

Кетрин Зета-Джонс

«Оскар» 2003

В 2003 году Кетрин получила своего первого «Оскара» за роль в фильме «Чикаго» и, будучи на 8 месяце беременности, сделала этот вечер поистине незабываемым, исполнив во время своего выступления несколько танцевальных номеров из фильма.

 
Теги: Новости
 
 
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