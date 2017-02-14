Дочернее подразделение Daimler, занимающееся выпуском компактных городских машинок, изменит стратегию на американском рынке, сосредоточившись на электрокарах — виной сему низкие цены на бензин и, как результат, падающий спрос на бензиновые малолитражки.



Фото Smart

Продажи бензиновых «Смартов» в США и Канаде прекратятся в сентябре текущего года с началом нового модельного года — об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылающееся на руководителя американского отделения Mercedes Дитмара Экслера. Впредь Smart будет продавать за океаном исключительно хэтчбеки и кабриолеты Fortwo, переведенные на электротягу — новое поколение «электричек» немцы показали минувшей осенью на Парижском автосалоне, а этим летом они начнут поступать к американским дилерам.

К слову, продажи бензиновых версий Smart планируется прекратить и в Норвегии, где на электромобили традиционно высокий спрос. Впрочем, с остальных рынков бензиновые Smart пока никуда не денутся.