﻿ Smart прекратит продажи в Америке бензиновых моделей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Smart прекратит продажи в Америке бензиновых моделей

15.02.2017 08:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Дочернее подразделение Daimler, занимающееся выпуском компактных городских машинок, изменит стратегию на американском рынке, сосредоточившись на электрокарах — виной сему низкие цены на бензин и, как результат, падающий спрос на бензиновые малолитражки.


Фото Smart

Продажи бензиновых «Смартов» в США и Канаде прекратятся в сентябре текущего года с началом нового модельного года — об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылающееся на руководителя американского отделения Mercedes Дитмара Экслера. Впредь Smart будет продавать за океаном исключительно хэтчбеки и кабриолеты Fortwo, переведенные на электротягу — новое поколение «электричек» немцы показали минувшей осенью на Парижском автосалоне, а этим летом они начнут поступать к американским дилерам.

К слову, продажи бензиновых версий Smart планируется прекратить и в Норвегии, где на электромобили традиционно высокий спрос. Впрочем, с остальных рынков бензиновые Smart пока никуда не денутся.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Низкие цены на топливо в США подтолкнули компанию Smart к прекращению продаж бензиновых авто. На рынке останутся только электрические модели Smart.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гидромет о погоде 15 февраля: местами потеплеет до +4°С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика