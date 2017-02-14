Почти половину семейного бюджета белорусы оставляют в магазинах и на рынках. Но поскольку реальные доходы в стране падают, обновляя антирекорды, многие пытаются придумать, как сэкономить на самой «тяжелой» статье расходов — продуктах питания.

FINANCE.TUT.BY вместе с Банком Москва-Минск выяснил, как начать питаться экономнее, но от этого не менее сытно и сбалансированно. Напомним, в проекте «Лайфхаки для каждого» мы рассказываем о том, как грамотно экономить на своих повседневных расходах. Первый выпуск был посвящен тому, как меньше платить за «коммуналку», а из следующих вы узнаете, как с умом тратиться на авто, онлайн-шопинг и путешествия.

Планируйте меню и ходите в магазин как можно реже Самый верный способ избавиться от лишних расходов — тщательно спланировать их. Может, это звучит скучно и отнимает время, но планирование гарантированно помогает избежать ненужных трат. Составляйте меню на неделю — так вы сможете определить, какие продукты вам потребуются и в каком количестве. Что-то можно купить про запас, а что-то — в строго ограниченном количестве, чтобы не выбросить в конце недели. К тому же, если заранее продумать свое меню, можно сэкономить не только деньги, но и время на покупки и на готовку. Если планирование рациона на неделю вперед кажется чем-то невероятным, начните с 3−4 дней.

Перед тем как идти в магазин, проинспектируйте свой холодильник и кухонные шкафы. Посмотрите, что можно приготовить из продуктов, которые вот-вот испортятся, ведь выброшенные продукты — это выброшенные деньги. По статистике , в мусорку отправляются 14−25% всей купленной еды!

, в мусорку отправляются 14−25% всей купленной еды! В магазин лучше ходить один раз в неделю, закупаясь масштабно. Чем реже вы гуляете по гипермаркетам, тем меньше шанс, что накупите много всего ненужного. Для более частых покупок (раз в два-три дня) можно оставить молочные и кисломолочные продукты, хлеб, свежее мясо, овощи и фрукты.

Узнайте «фишку» магазина и посещайте ярмарки В супермаркете можно купить практически все, правда, не всегда по лучшим ценам. Если есть время, исследуйте район, где живете, узнайте, какие магазины есть в округе. Каждая торговая сеть специализируется на своей категории товаров. И не забывайте о рынках: некоторые продукты там будут дешевле и, почти наверняка, окажутся более натуральными.

Перед тем как идти за покупками, проанализируйте акции в магазинах. Периодически могут встретиться неплохие скидки, ради которых не грех поехать и в соседний район. Тем более что собирать все брошюры необязательно — все предложения можно найти на сайтах магазинов.

Посещайте сельскохозяйственные ярмарки, которые обычно проходят в городах осенью. Овощи-фрукты там можно купить чуть ли не по оптовым ценам. Кроме того, круглый год проходят специализированные, например, рыбные ярмарки.

Отправляйтесь в магазин сытым и изучайте нижние полки Современный магазин — это поле боя с соблазнами, так что идти туда надо «во всеоружии». Составьте список продуктов и старайтесь строго придерживаться его, иначе в вашей корзине окажется масса ненужных вещей. Если лень писать на бумаге, существует множество приложений, которые помогут вести список: «Купи батон!», Ol Shopping List, «За покупками», Mighty Grocery и др. Не стоит покупать что-то только потому, что хорошая скидка — есть шанс, что такие покупки скоро окажутся в мусорном ведре. Супермаркеты переполнены маркетинговыми «ловушками», которые заставляют нас покупать больше, чего мы сами можем даже не осознавать. Идите в магазин сытым — чувство голода, утверждают психологи, подталкивает вас к тому, чтобы покупать больше.

Смотрите на нижние полки. Самые дорогие товары, как правило, располагаются на уровне глаз, а то, что подешевле, — на нижних стеллажах. И еще один секрет — летом, особенно в жару, мерчендайзеры ставят дорогие напитки в холодильник.

Также залезайте поглубже на полки. Считается, ближе к покупателю выставляются продукты, у которых срок годности истекает, чтобы их быстрее распродать. А более свежие продукты располагаются за ними.

Заметьте, дорога к отделам с востребованными повседневными товарами — молоку, хлебу, мясу и т.д. — идет через стеллажи с менее востребованными или акционными товарами, на которые мы иначе не обратили бы внимания. Возле касс лежат мелкие товары вроде шоколадных батончиков и печенья, которые «стоят копейки». Так что отключите «автопилот» и не бродите по магазину, машинально складывая продукты в корзину.

Запомните цены любимых товаров. Это поможет оценить, действительно ли сейчас на этот продукт действует скидка или это рекламный трюк с предварительным повышением цены.

И еще один, может быть, немного циничный совет — не берите в магазин детей. Перед детскими «хочу» устоять бывает слишком сложно.

Питайтесь по сезону и покупайте курицу целиком Чтобы сэкономить, надо не только знать, как покупать, но и что покупать: Покупайте продукты, особенно фрукты и овощи, по сезону. Так они будут дешевле и вкуснее. Парниковые овощи никогда не сравнятся по качеству с грунтовыми, но чаще всего превосходят их в цене. Чтобы узнать, какие фрукты и овощи находятся на пике сезона, не обязательно следить за посевным календарем — это все те продукты, что в супермаркетах выложены посреди овощного зала и на которые объявлена скидка или акция.

Не переплачивайте за бренд. Известные марки — это не всегда гарантия качества и вкуса. Вы платите за громкое имя: часто менее известные, но более дешевые аналоги не уступают по качеству. Например, многие сети имеют сейчас свою собственную марку — эти продукты делают на тех же предприятиях, что и именитые марки, а стоят они на порядок дешевле.

Также не стоит переплачивать за упаковку. Молоко или кефир в невзрачной мягкой пачке стоит в полтора раза дешевле, а по вкусу ничем не уступает. Обращайте внимание на литраж и вес. По рекомендации Минторга, пока лишь считаные магазины указывают цены за литр и кило, но с июля эта норма станет обязательной.

станет обязательной. Сократите полуфабрикаты в своем меню: любой приготовленный и обработанный продукт априори дороже изначального сырья. Конечно, готовить домашние пельмени, котлеты или голубцы — дело нелегкое и затратное по времени, но поможет вам прилично сэкономить.

Покупайте продукты целиком, например, целую курицу вместо отдельных частей: если ее разделить, можно приготовить сразу несколько блюд. Из одной курицы можно получить и окорочка, и крылья, и филе, и основу для супа. То же самое можно проделать и мясом, и с рыбой.

Отдавайте предпочтение продуктам на развес, а не уже расфасованным.

Подарите продуктам «вторую жизнь» и научитесь хранить их правильно Чтобы сэкономить, можно чуть изменить свой рацион — сделать его дешевле, но не менее полноценным: Обратите внимание на крупы. Перловка, пшено, ячмень — нечастые гости у нас на столе, хотя и стоят копейки. Можно готовить блюда на основе чечевицы и других бобовых — они дешевле мяса, а белка в них предостаточно. В этом — главный секрет вегетарианцев.

вегетарианцев. Присмотритесь к субпродуктам. Конечно, свежую говяжью вырезку тяжело ими заменить, но печень, сердце и другие субпродукты тоже можно научиться готовить вкусно, что обойдется значительно бюджетней.

Подарите продуктам «вторую жизнь». Например, из очерствевшего хлеба можно сделать сухарики и гренки, тосты или горячие бутерброды, а также панировку. Подсохшие котлеты и оладьи можно «оживить», подержав их над паром. Прокисшее молоко станет отличной основой для блинчиков, а пиццу можно приготовить буквально из остатков всего, что есть в холодильнике.

Научитесь правильно хранить продукты, чтобы они дольше не портились. Например, молочные продукты стоит хранить при стабильной температуре 3−6 градусов, поэтому их лучше не ставить на дверцу холодильника, так как при открывании-закрывании температура постоянно меняется. Фрукты и овощи выделяют этилен — бесцветный газ, приводящий их к созреванию. Самое большое количество этого газа выделяют переспелые или уже гниющие плоды — их этилен может влиять на созревание фруктов и овощей рядом. Поэтому, в идеале, овощи и фрукты нужно хранить в бумажных пакетах отдельно друг от друга. Полиэтиленовые пакеты тоже подойдут, главное — следить за тем, чтобы продукты в них были сухими.

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