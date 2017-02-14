В прошлом году на границе с Евросоюзом у белорусов изъяли 63 автомобиля — пограничники заподозрили, что VIN-номер в некоторых машинах перебит, другие автомобили числятся в розыске. Что делают с задержанными машинами по ту сторону границы и есть ли вероятность, что авто отдадут белорусу обратно, рассказали AUTO.TUT.BY в Генеральном консульстве Беларуси в польском Белостоке.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

От риска, что машину на границе могут забрать, не застрахован никто. Такие случаи происходят как с владельцами новых автомобилей, так и с теми, кто отъездил на машине не один год.

История одного авто

— Honda Civic я купил на рынке в Ждановичах у жителя Витебской области. Машина до этого стояла на учете в Беларуси, — рассказал минчанин Сергей. — При переоформлении авто никаких вопросов у ГАИ не возникло. На машине я несколько раз ездил в Литву, а в мае с друзьями поехал в Белосток. Когда возвращался обратно, меня задержали польские пограничники. Сказали, что машину они забирают, мол, есть подозрения, что она в угоне. Взяли с меня объяснение, сказали забрать все свои вещи из авто и возвращаться в Беларусь.



Фото предоставлено читателем Сергеем

Машину изъяли более девяти месяцев назад, но Honda до сих пор находится в Польше и что будет с ней — неизвестно. После длительной переписки, телефонных звонков и поездок в Польшу автомобилисту удалось выяснить происхождение машины: она принадлежала жительнице Белостока, но 28 февраля 2013 года Honda угнали. Через месяц авто «всплыло» в Беларуси — 31 марта Honda прошла оформление в Витебской таможне. А еще через три месяца ее купил Сергей.

— Ко мне никаких претензий польская полиция не имеет — я добропорядочный покупатель. РОВД по моему заявлению проверила предыдущего владельца машины, у которого я ее покупал, — он чист. Не понимаю, куда смотрела таможня и ГАИ, которые оформляли угнанную машину? Что мне делать и отдадут ли мне машину — я не знаю.

За помощью Сергей обращался в разные ведомства: РУВД, Минюст, Генеральную прокуратуру, Верховный суд, но все ему отвечали, что решение этого вопроса находится не в их компетенции.

— Я остался один на один со своей проблемой. Похоже, что действительно: «спасение утопающего — дело рук самого утопающего». У меня еще была надежда на генконсульство в Белостоке, но по телефону мне ответили, что они не могут водить за ручку всех людей, у кого изъяли автомобили. Мол, их много, а консул один и надо ждать ответа от поляков.

Заграница нам поможет?

В генеральном консульстве Беларуси в Белостоке AUTO.TUT.BY рассказали, что в прошлом году в Польше изъяли 27 автомобилей, принадлежащих белорусам, — о всех случаях задержания консульские работники знают.

— Практика показывает, что пограничная охрана задерживает автомобили по веским основаниям. Как правило, подозрения сотрудников польской полиции подтверждаются в ходе дальнейшей проверки и после проведения экспертизы, — сообщили в генконсульстве.

Изъятие «подозрительного» автомобиля происходит по одному алгоритму: задержание машины оформляется протоколом, после этого автовладельцем и его транспортом занимается полиция. Когда процессуальные формальности завершены, хозяина машины отпускают, а авто остается на польской стороне для проведения расследования.





— Задача полиции: установить всю цепочку движения авто — от завода-изготовителя, до покупателя. Для этого отправляются запросы производителю и дилеру, проводятся экспертизы. Из-за этого следствие может длиться от нескольких месяцев до года и более. После расследования материалы дела направляются в прокуратуру Польши, где принимается решение, что дальше делать с автомобилем. Бывают случаи, когда машину возвращают обратно белорусу. Но если гражданин не согласен с решением прокурора, то он может обжаловать его в суде.

А вот защищать свои интересы в ходе расследования гражданин Беларуси должен самостоятельно или с помощью адвокатов. В соответствии с нормами международного права и польским законодательством консульские работники не могут выступать в роли адвокатов и принимать участие в процессуальных действиях.

— Но мы помогаем белорусам выяснить, почему задержали автомобиль, готовы наладить контакты с сотрудниками полиции, можем получить информацию о ходе расследования.

Что касается Honda Сергея, то в генконсульстве пояснили, что расследование по машине завершено и дело передано в прокуратуру. По этому делу в Беларусь направлен запрос о правовой помощи. После получения ответа прокурор примет решение о дальнейшей судьбе автомобиля.

Впрочем, об этом Сергей знал еще в начале ноября прошлого года — это сообщала польская прокуратура в ответ на его письменный запрос.