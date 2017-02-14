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Литва признала, что уже не сможет остановить строительство БелАЭС

15.02.2017 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Литва не может остановить строительство атомной электростанции в Беларуси, заявил в среду председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис.

"Мы говорим в первую очередь о безопасности. Об остановке строительства электростанции, наверное, как бы мы не пытались, говорить… невозможно", — заявил парламентарий в интервью радиостанции Žinių radijas, однако он отметил, что в таком случае Литва может не покупать электроэнергию в Беларуси.

Литва признала, что уже не сможет остановить строительство БелАЭС
© Фото: БелАЭС
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Пранцкетис добавил, что понимание того, что Литву беспокоит ситуация с БелАЭС, у Беларуси есть. "Все помнят пример Чернобыля и поэтому не сомневаются, что безопасность должна быть обеспечена", — отметил председатель парламента.

На минувшей неделе лидеры восьми литовских политических партий решили координировать блокировку электроэнергии из строящейся в Беларуси атомной электростанции. Депутаты парламента Литвы единогласно высказались за поддержку закона, в котором БелАЭС будет признана небезопасной.

БелАЭС возводится при участии РФ рядом с Островцом, что примерно в 50 километрах от столицы Литвы, Вильнюса. Ввод первого энергоблока в эксплуатацию запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

Литва не раз выражала беспокойство в связи с возможными происшествиями на АЭС, однако по словам экспертов Вильнюс не предоставил никаких рациональных аргументов. В свою очередь Минск заявил, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава парламента Литвы отметил, что у Беларуси есть понимание того, что безопасность работы АЭС должна быть обеспечена.

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