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Фиктивные концерты и реальный гонорар: подробности аферы в Гродно
15.02.2017 12:19 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, в период с 2014-го по 2015-й год директором Гродненской филармонии были подписаны как минимум десять фиктивных контрактов с контрагентами Минска на общую сумму почти в 250 000 рублей.
В договорах предполагалась организация минскими фирмами концертов белорусских и российских исполнителей в концертном зале Гродно. В частности, был подписан контракт на выступление групп "Кукрыниксы" и "Божья коровка", которые не состоялись.
Подробности аферы рассказал старший инспектор по особым поручениям управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области Валерий Щербун в эфире телеканала "
"Имели место заключения фиктивных договоров. К примеру, директором филармонии заключались договоры на проведение концертов таких известных групп, как "Божья коровка" и "Кукрыниксы". Перечислялись денежные средства за их организацию, впоследствии концерты не состоялись. Заинтересованность директора филармонии была, и сейчас устанавливается конкретно, какие суммы предназначались для директора", — рассказал Щербун.
По информации следствия, деньги, полученные за организацию концертов, выводились со счетов столичных предпринимателей и обналичивались. Таким образом, директор филармонии и его пособники — предприниматели причинили ущерб филармонии на сумму в размере 246 тысяч белорусских рублей.
Оперативники сейчас выясняют размер личных финансовых бонусов, которые полагались и руководителю филармонии, и контрагентам за проведенную аферу.
В отношении директора и его пособников-предпринимателей возбуждено уголовное дело по статьям "злоупотребление властью или служебными полномочиями". По этой статье директору концертного учреждения лицу и его сообщникам грозит срок от 3 до 10 лет.
Кроме того, против руководителя филармонии и одного из предпринимателей возбуждено дело статье "хищение путем злоупотребления служебными полномочиями".
Комментарий старшего инспектора по особым поручениям управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области Валерия Щербуна о масштабной афере в Гродненской филармонии слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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В Гродно заведено уголовное дело в отношении директора местной филармонии — за 2 года руководитель подписал минимум 10 договоров на фиктивные концерты, при этом...
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