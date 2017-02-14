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В Гомеле автобус сбил женщину на переходе

15.02.2017 12:43 — Разное | Tut.by  
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В Гомеле автобус сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 14 февраля, около 21.20, в районе остановки «Микрорайон Кленковский». На перекрестке водитель автобуса, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не пропустил 42-летнюю гомельчанку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет, и сбил ее.

Женщина с ушибом головного мозга и черепно-мозговой травмой была доставлена в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла 14 февраля, около 21.20, в районе остановки "Микрорайон Кленковский".

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