В Гомеле автобус сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 14 февраля, около 21.20, в районе остановки «Микрорайон Кленковский». На перекрестке водитель автобуса, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не пропустил 42-летнюю гомельчанку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет, и сбил ее.

Женщина с ушибом головного мозга и черепно-мозговой травмой была доставлена в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.