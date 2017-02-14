Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в интервью «Советскому спорту» объяснил, чем вызваны напряженные отношения между чешскими и российскими биатлонистами.



Дмитрий Васильев. Фото: biathlonrus.com

— Дмитрий, пока чемпионат мира взял два выходных, страсти там не утихали. Чем Дмитрий Губерниев так обидел чехов ?

— Он болел за Дальмайер, а не за Коукалову. Я уже не раз говорил специально для наших зарубежных партнеров: Россия — правовое государство, свободная страна. В России можно болеть за кого угодно. Нам никто не дает свыше никаких указаний по этому поводу.

— Я только одного не понимаю — откуда чехи узнали, что Губерниев в своем репортаже болел за Дальмайер?

— Да они все наши репортажи смотрят и переводят каждое слово.

— Удивительно. Кому из нас придет в голову искать в интернете биатлонный репортаж на чешском канале!

— Мы же не чехи, мы — Россия. А Россию уважают и боятся, поэтому внимательно слушают. И пусть боятся и уважают, так и должно быть.

— Чешский тренер Ондржей Рыбарж сказал, что чехам запрещено пить из бутылок, вскрытых заранее, а также принимать подарки от болельщиков. Видимо, он имел в виду русских болельщиков.

— Они вначале должны спросить разрешение у своего начальства — можно ли брать бутылки у кого-либо. Как я понимаю, у них все происходит по согласованию, в отличие от России.

Я с трудом представляю себе сцену: подбегает наш болельщик к чешскому биатлонисту и протягивает ему бутылку — на, выпей!

— Да им ничего нельзя без указки с выше. Если они живут в такой стране, где можно все только по согласованию сверху. Они ведут себя, как маленькие дети, у которых отобрали любимую игрушку — сразу надувают щечки. А причина в том, что наша Тюмень победила их Нове Место в борьбе за право провести чемпионат мира 2021 года. Вот они и ходят обиженные на нас. Что на это еще сказать? Когда люди живут одной ненавистью и злостью, таких людей остается только жалеть.

— После примирения Шипулина и Фуркада обстановка нормализовалась?

— С Антоном все в порядке. У него хорошее настроение, готовится к стартам. Пусть переживают те, кто привык губки надувать. А мы великодушные люди и снисходительно смотрим на наших оппонентов.

— Как погода в Хохфильцене?

— Великолепная! Лучше себе даже нельзя представить. Солнце, легкий морозец, ветра нет, лыжня скоростная. Просто фантастика!

Сегодня на ЧМ состоится индивидуальная гонка у женщин. Начало — в 16.30.