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Эвакуация зверей: волонтеры спасают домашних животных в Калифорнии

15.02.2017 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В результате объявленной властями Калифорнии эвакуации населения из трех районов штата сотни домашних животных остались без хозяев. Заботу о них на себя взяли волонтеры, в Чикаго был создан специальный приют, где теперь живут "потерянные" питомцы.

Эвакуация зверей: волонтеры спасают домашних животных в Калифорнии
© RUPTLY.
Разрушение Оровилльской плотины: кадры с высоты и приют для эвакуации

В приюте находятся более 350 животных, среди них собаки, кошки, а также овцы, коровы и даже лошади. Волонтеры стараются помочь всем оставшимся без хозяев питомцам.

Эвакуированные жители домов были размещены в приюте, организованном Красным Крестом в городе Чико.

Немедленная эвакуация была объявлена в ночь на понедельник в восьми населенных пунктах, расположенных возле Оровилльской плотины, которая постепенно разрушается. Всего было эвакуировано почти 190 тысяч человек. Власти Калифорнии объявили в штате режим ЧП.

 
 
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Волонтеры взяли на себя заботу о домашних животных, оставшихся без хозяев в опасной зоне, образовавшейся в результате разрушения Оровилльской плотины. Смотрите на...

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