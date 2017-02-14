В результате объявленной властями Калифорнии эвакуации населения из трех районов штата сотни домашних животных остались без хозяев. Заботу о них на себя взяли волонтеры, в Чикаго был создан специальный приют, где теперь живут "потерянные" питомцы.

В приюте находятся более 350 животных, среди них собаки, кошки, а также овцы, коровы и даже лошади. Волонтеры стараются помочь всем оставшимся без хозяев питомцам.

Эвакуированные жители домов были размещены в приюте, организованном Красным Крестом в городе Чико.

Немедленная эвакуация была объявлена в ночь на понедельник в восьми населенных пунктах, расположенных возле Оровилльской плотины, которая постепенно разрушается. Всего было эвакуировано почти 190 тысяч человек. Власти Калифорнии объявили в штате режим ЧП.