



Трам ожидает, что Россия вернет Крым и займется деэскалацией насилия, а санкции против нее останутся неизменными. В Госдуме России уже отреагировали.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Россия "вернет Крым" Украине, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости .

"Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым", — сказал Спайсер на брифинге.

При этом, по его словам, американский президент, "в отличие от предыдущей администрации", хочет поладить с Россией, "чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми сталкиваемся, включая "Исламское государство" (запрещена в России)".

Также Спайсер подчеркнул, что нынешняя стратегия США по антироссийским санкциям остается неизменной.

В то же время президент США полностью рассчитывает на возможность налаживания отношений с Россией, в отличие от предыдущих администраций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дождаться прямых слов президента США Дональда Трампа о его позиции по вопросу возвращения аннексированного Россией Крыма Украине. Он добавил, что урегулирование отношений с Россией является частью предвыборной программы Трампа, которую "надо выполнять".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что рано считать нового президента США "пророссийским" и что он на определенном этапе "воспользовался настроениями одноэтажной Америки", которая якобы не поддерживает "антипутинские настроения".

Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров назвал слова о необходимости вернуть Крым Украине попыткой погасить критику в адрес Трампа в связи с обвинениями в связях его помощников с Россией.