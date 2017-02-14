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Британец продает танк на eBay

15.02.2017 13:11 — Разное | Tut.by  
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Механик из Лестера Джо Хюес выставил на продажу китайский танк Тип 69 (копия советского Т-54), пишет Daily Mail. На восстановление танка у британца ушло порядка семи лет.


Фото: express.co.uk

Профессиональному механику было интересно попробовать свои силы в восстановлении настоящего танка, который попал к нему без гусениц и с неработающим двигателем.

«Когда я приобретал этот танк, то не знал, сможет ли он когда-нибудь снова двигаться, — рассказывает Джо Хюес. — Со временем мне удалось приобрести гусеницы и починить мотор, хотя с этим, признаюсь, были проблемы».


Фото: express.co.uk

Чтобы восстановить Тип 69, Джо нашел в интернете книгу по обслуживанию этой боевой машины. Правда, она была на русском, но британец смог разобраться в устройстве боевой машины благодаря картинкам.


Фото: express.co.uk

Сейчас танк, хотя и находится на ходу, но его состояние производит удручающее впечатление. Поэтому Джо Хюес хочет подыскать ему «хороший дом».

Если верить одометру, танк прошел всего 2426 км. В Британию Тип 69 попал из Ирака, откуда его в качестве трофея привезли британские военные.

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Если верить одометру, танк прошел всего 2426 км.

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