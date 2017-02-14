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Британец продает танк на eBay
Механик из Лестера Джо Хюес выставил на продажу китайский танк Тип 69 (копия советского Т-54),
Профессиональному механику было интересно попробовать свои силы в восстановлении настоящего танка, который попал к нему без гусениц и с неработающим двигателем.
«Когда я приобретал этот танк, то не знал, сможет ли он когда-нибудь снова двигаться, — рассказывает Джо Хюес. — Со временем мне удалось приобрести гусеницы и починить мотор, хотя с этим, признаюсь, были проблемы».
Чтобы восстановить Тип 69, Джо нашел в интернете книгу по обслуживанию этой боевой машины. Правда, она была на русском, но британец смог разобраться в устройстве боевой машины благодаря картинкам.
Сейчас танк, хотя и находится на ходу, но его состояние производит удручающее впечатление. Поэтому Джо Хюес хочет подыскать ему «хороший дом».
Если верить одометру, танк прошел всего 2426 км. В Британию Тип 69 попал из Ирака, откуда его в качестве трофея привезли британские военные.
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Если верить одометру, танк прошел всего 2426 км.
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