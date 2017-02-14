За неполные пять дней действия безвизового режима в Национальном аэропорту "Минск" в Беларусь прилетело 528 иностранных туристов. Основной поток из Европы, но есть гости из Китая и Канады.

«Без сомнения, это очень хорошие новости и я всех с этим поздравляю! Это большой шаг для туристической Беларуси. Впереди еще немало плановых маркетинговых мероприятий, направленных на то, чтобы наши потенциальные туристы узнали о Беларуси и ее туристических возможностях», - рассказал замминистра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной на своей странице в Facebook .

Между тем пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в ходе онлайн-конференции 15 февраля рассказал, что в случае продления срока безвизового въезда речь может идти примерно о двухнедельном периоде, чтобы иностранец мог, например, воспользоваться услугами санаторно-курортного лечения, передает БелТА .

Он также рассказал о том, какие туристы чаще всего прибывают в Беларусь из Европы: немцы, поляки, китайцы, итальянцы, а также литовцы. Есть единичные гости и из других государств, к примеру, Мальты.

По словам Дмитрия Мирончика, введение безвизового режима для 80 стран весьма позитивно восприняли зарубежные партнеры Беларуси.

С 12 февраля в Беларуси начал действие безвизовый режим для граждан восьмидесяти стран мира. Воспользоваться им можно при въезде через аэропорт «Минск» на пять дней.

Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» был подписан Александром Лукашенко 9 января. Согласно документу, пятидневный безвизовый въезд распространяется на все страны ЕС, Бразилию, США, Японию, Индонезию. Отдельные требования в указе выдвигаются к гражданам Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа - им необходимо иметь действительную многократную визу государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию.

Примечательно, что в преддверии введения безвизового режима Россия ввела на территории трех сопредельных с Беларусью областей - Псковской, Смоленской и Брянской - пограничные зоны с предупреждающими знаками. Они установлены для граждан третьих стран, следующих из Беларуси в Россию. А глава Роспотребнадзора заявила , что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России.