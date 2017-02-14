|
Без виз в Беларусь прибыло уже полтысячи иностранцев
За неполные пять дней действия безвизового режима в Национальном аэропорту "Минск" в Беларусь прилетело 528 иностранных туристов. Основной поток из Европы, но есть гости из Китая и Канады.
«Без сомнения, это очень хорошие новости и я всех с этим поздравляю! Это большой шаг для туристической Беларуси. Впереди еще немало плановых маркетинговых мероприятий, направленных на то, чтобы наши потенциальные туристы узнали о Беларуси и ее туристических возможностях», - рассказал замминистра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной на своей
Между тем пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в ходе онлайн-конференции 15 февраля рассказал, что в случае продления срока безвизового въезда речь может идти примерно о двухнедельном периоде, чтобы иностранец мог, например, воспользоваться услугами санаторно-курортного лечения, передает
Он также рассказал о том, какие туристы чаще всего прибывают в Беларусь из Европы: немцы, поляки, китайцы, итальянцы, а также литовцы. Есть единичные гости и из других государств, к примеру, Мальты.
По словам Дмитрия Мирончика, введение безвизового режима для 80 стран весьма позитивно восприняли зарубежные партнеры Беларуси.
С 12 февраля в Беларуси
Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»
Примечательно, что в преддверии введения безвизового режима Россия
В ответ на это президент Беларуси Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неполные пять дней действия безвизового режима в Национальном аэропорту "Минск" в Беларусь прилетело 528 иностранных туристов. Основной поток из Европы, но есть...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии