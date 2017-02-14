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Рейтинг лучших студенческих городов мира – 2017

15.02.2017 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Британская компания QS Quacquarelli Symonds и "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" представляют русифицированную версию рейтинга лучших студенческих городов мира — 2017 по версии QS (Best Student Cities). В нее вошли 50 лучших студенческих городов.

Города оценивались по 6 критериям: рейтинг вузов города, международный состав студентов, популярность города, активность работодателей, ценовая доступность обучения. В 2017 году в рейтинг добавился показатель "мнения студентов", который основан на опросе, охватившем более 18 000 учащихся по всему миру.

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Русифицированная версию рейтинга лучших студенческих городов мира — 2017 по версии QS (Best Student Cities) – в инфографике Sputnik.

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