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Исключили из тунеядцев. Пока только 17 минчан доказали, что оказались в трудной жизненной ситуации
По данным на 10 февраля 17 минчан освободили от уплаты налога на тунеядство в связи с трудной жизненной ситуацией,
— Всего службы «Одно окно» городского исполнительного комитета и районных администраций приняли 935 заявлений от жителей столицы по вопросу освобождения от уплаты сбора в связи с тяжелой жизненной ситуацией. По данным на 10 февраля, рассмотрено и поступило в налоговые инспекции 99 решений, льгота предоставлена 17 гражданам. Работа продолжается, — отметила Галина Гуринович.
По данным на 13 февраля, сбор на финансирование госрасходов в Минске уплатили 15 тысяч минчан, общая сумма — 4,2 миллиона белорусских рублей. При этом тех, кто, предоставив подтверждающие документы, попытался доказать то, что не является тунеядцев — около 18 тысяч. Всего же минские налоговики разослали 106 тысяч извещений.
— В отношении каждого гражданина будет выноситься отдельное решение. Ситуации могут казаться похожими, но по сути быть разными, — отметила Галина Гуринович.
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Напомним, что всего налоговики
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По данным на 10 февраля, в налоговые инспекции посутипло 99 решений, льгота предоставлена 17 гражданам.
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