По данным на 10 февраля 17 минчан освободили от уплаты налога на тунеядство в связи с трудной жизненной ситуацией, сообщила БЕЛТА начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Галина Гуринович.

— Всего службы «Одно окно» городского исполнительного комитета и районных администраций приняли 935 заявлений от жителей столицы по вопросу освобождения от уплаты сбора в связи с тяжелой жизненной ситуацией. По данным на 10 февраля, рассмотрено и поступило в налоговые инспекции 99 решений, льгота предоставлена 17 гражданам. Работа продолжается, — отметила Галина Гуринович.

По данным на 13 февраля, сбор на финансирование госрасходов в Минске уплатили 15 тысяч минчан, общая сумма — 4,2 миллиона белорусских рублей. При этом тех, кто, предоставив подтверждающие документы, попытался доказать то, что не является тунеядцев — около 18 тысяч. Всего же минские налоговики разослали 106 тысяч извещений.

— В отношении каждого гражданина будет выноситься отдельное решение. Ситуации могут казаться похожими, но по сути быть разными, — отметила Галина Гуринович.

В Витебской области от сбора освободили около 100 человек, в Гомельской — порядка 200.

Напомним, что всего налоговики направили 470 тысяч извещений на уплату сбора на тунеядство. При этом оплатил сбор, по последним данным, примерно каждый десятый — 44,5 тысячи человек. Тунеядцы пополнили бюджет на 13,4 миллиона рублей.