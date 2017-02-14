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Meizu M5S представлен официально: мощный стодолларовый "бюджетник" с быстрой зарядкой

15.02.2017 13:26 — Разное | Tut.by  
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Компания Meizu официально представила свой новый бюджетный смартфон — M5S. Основной «фишкой» новинки стала поддержка технологии быстрой зарядки — за 30 минут гаджет заряжается до 56%.


Фото: gizmochina.com

Внешне M5S практически ничем не отличается от более дорогих смартфонов компании. Он получил цельнометаллический корпус, экран на 5,2 дюйма с HD-разрешением и закругленным 2,5D-стеклом, а также сканер отпечатков пальцев mTouch 2.1, который встроен в механическую клавишу «домой» на лицевой стороне устройства.

Базируется аппарат на восьмиядерном процессоре MediaTek MT6753 на 1,3 ГГц и графическом чипе Mali-T760. Смартфон получил 3 ГБ оперативной памяти, 16 или 32 ГБ постоянной (в зависимости от модификации) и слот для карточек памяти формата microSD. Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 5 Мп.








Аккумулятор в новинке установлен на 3000 мАч. Главной особенностью стала поддержка быстрой зарядки, которой до этого в самых бюджетных аппаратах компании никогда не было. Сообщается, что за полчаса батарея смартфона сможет зарядиться до 56%.

Работает гаджет на операционной системе Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой Flyme OS 6.0. Продаваться он будет в нескольких цветах — серебристом, сером, золотистом и «розово-золотом». В Китае цена на версию с 16 ГБ постоянной памяти установится на уровне 116 долларов, с 32 ГБ — 145 долларов. О начале официальных продаж и стоимости новинок в Беларуси данных пока нет.

 
 
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