﻿ Доллар опустился до минимума с начала прошлого года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Доллар опустился до минимума с начала прошлого года

15.02.2017 13:40 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Доллар опустился до минимума с начала прошлого года

фото: sputnik.by

15 февраля рубль продолжает удивлять – он укрепляется к доллару уже почти неделю подряд.

В понедельник доллар упал за психологическую отметку в 1,9 рубля, а 15 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи еще больше подешевел.

По итогам торгов доллар просел на 1,54 копейки и стал стоить 1,8650 белорусского рубля.

Американская валюта падает с прошлого четверга. Для сравнения, 9 февраля она стоила 1,9126. Белорусский рубль укрепляется вслед за российским: на Московской бирже доллар снизился до 56,9 рублей.

Евро в Беларуси упал на 2,15 копейки, к окончанию торгов минус составил 2,40 копейки. Официальный курс европейской валюты на завтра — 1,9716.

Зато российский рубль идет вперед. Он прибавил 2,22 копейки и официально стоит уже 3,2805 белорусского рубля за сотню.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 февраля рубль продолжает удивлять – он укрепляется к доллару уже почти неделю подряд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Исключили из тунеядцев. Пока только 17 минчан доказали, что оказались в трудной жизненной ситуации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика