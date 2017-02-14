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Доллар опустился до минимума с начала прошлого года
15.02.2017 13:40 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
15 февраля рубль продолжает удивлять – он укрепляется к доллару уже почти неделю подряд.
В понедельник доллар упал за психологическую отметку в 1,9 рубля, а 15 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи еще больше подешевел.
По итогам торгов доллар просел на 1,54 копейки и стал стоить 1,8650 белорусского рубля.
Американская валюта падает с прошлого четверга. Для сравнения, 9 февраля она стоила 1,9126. Белорусский рубль укрепляется вслед за российским: на Московской бирже доллар снизился до 56,9 рублей.
Евро в Беларуси упал на 2,15 копейки, к окончанию торгов минус составил 2,40 копейки. Официальный курс европейской валюты на завтра — 1,9716.
Зато российский рубль идет вперед. Он прибавил 2,22 копейки и официально стоит уже 3,2805 белорусского рубля за сотню.
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15 февраля рубль продолжает удивлять – он укрепляется к доллару уже почти неделю подряд.
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