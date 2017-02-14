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БМЗ стал научной организацией

15.02.2017 13:15 — Разное | Ежедневник  
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БМЗ стал научной организацией

фото: stal.by

Заводу выдана аккредитация в качестве научной организации – настолько инновационной признана его деятельность.

Об этом сообщается на сайте предприятия. Научную деятельность БМЗ оценивали специалисты Государственного комитета по науке и технологиям и Национальной академии наук Беларуси.

На заводе внедряются в производство новые материалы и сырье и осваивается выпуск инновационных видов продукции.

В 2016 году была освоена технология производства новых видов продукции на стане 370х150 - около 70 профилей сортового, арматурного прокатов и катанки из 58 марок сталей.

В результате показатель удельного веса инновационной продукции в общем объеме отгрузок за прошлый год составил около 20%.

Белорусский металлургический завод тесно сотрудничает с зарубежными и отечественными научными организациями, уделяя при этом пристальное внимание развитию потенциала собственных сотрудников. Так, в настоящее время на предприятии трудятся 7 кандидатов наук, более 60 заводчан являются аспирантами и магистрантами.

По итогам 2 квартала 2016 года Белорусский металлургический завод имел чистую прибыль в 167 млн рублей. До этого он являлся одним из самых убыточных ОАО республики.

 
 
Ссылка на источник 30
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Заводу выдана аккредитация в качестве научной организации – настолько инновационной признана его деятельность.

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