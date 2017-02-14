Полиция испанского города Жирона арестовала троих местных жителей, которые изготавливали копии автомобилей Ferrari. Об этом сообщает motor.ru со ссылкой на издание La Voz de Galicia.

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Расследование началось после обнаружения поддельной «Феррари» в городе Бенидорм. Вскоре полицейские вышли на мастерскую, где нашли в общей сложности 14 автомобилей, четыре из которых уже были готовы к продаже. В цеху были обнаружены копии моделей Ferrari 458 Italia, F430 Spider и 430 Scuderia, которые строились на базе обычных «Тойот».

Кузова машин изготавливались из стеклопластика с использованием компонентов от настоящих спорткаров, например, шильдиков.

Стоимость поддельных Ferrari составляла 41 тысячу евро. Продажа осуществлялась через специальный сайт.