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В Испании нашли фабрику по производству поддельных Ferrari
Полиция испанского города Жирона арестовала троих местных жителей, которые изготавливали копии автомобилей Ferrari. Об этом сообщает
Расследование началось после обнаружения поддельной «Феррари» в городе Бенидорм. Вскоре полицейские вышли на мастерскую, где нашли в общей сложности 14 автомобилей, четыре из которых уже были готовы к продаже. В цеху были обнаружены копии моделей Ferrari 458 Italia, F430 Spider и 430 Scuderia, которые строились на базе обычных «Тойот».
Кузова машин изготавливались из стеклопластика с использованием компонентов от настоящих спорткаров, например, шильдиков.
Стоимость поддельных Ferrari составляла 41 тысячу евро. Продажа осуществлялась через специальный сайт.
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В цеху были обнаружены копии моделей Ferrari 458 Italia, F430 Spider и 430 Scuderia, которые строились на базе обычных "Тойот".
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