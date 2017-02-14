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Верховный суд объяснил, почему стало меньше оправдательных приговоров

15.02.2017 14:01 — Разное | Ежедневник  
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Верховный суд объяснил, почему стало меньше оправдательных приговоров

фото: ntv.ru

В 2015 году на одного оправданного по уголовному делу в нашей стране приходилось 400 осужденных, в 2016 — 540 осужденных.

С созданием Следственного комитета оправдательных приговоров в Беларуси стало меньше, заявил на пресс-конференции 15 февраля первый зампредседателя Верховного суда Валерий Калинкович.TUT.BY

"Кто бы мне сказал, сколько должно быть оправдательных приговоров? Не знаю, 83 оправданных для страны с 9-миллионным населением — это много или мало? — спросил Калинкович, отвечая на вопрос о соотношении оправдательных и обвинительных приговоров. — Я не могу запрограммировать судебную систему на конкретный удельный вес оправдательных приговоров. Каждое дело приходит на стол и рассматривается".

По словам первого зампредседателя Верховного суда, низкая доля оправдательных приговоров — прежде всего результат реформы правоохранительных органов. Она четко разделила компетенцию Следственного комитета, который расследует преступления, и прокуратуры, которая поддерживает обвинение в суде.

"Как человек, который еще недавно возглавлял судебную коллегию по уголовным делам, я могу сказать, что с созданием Следственного комитета, поводов для вынесения оправдательных приговоров, к счастью, стало меньше. Почему к счастью? Потому что оправдательный приговор — это здорово, суд молодец, защитил права человека. Но уголовное преследование начинается не в суде, а с возбуждением дела, что в ряде случаев ставит человека в режим ограничения прав".

Калинкович сделал вывод, что стратегическая задача правоохранительных органов — не привлекать к уголовной ответственности необоснованно — по большей части выполняется.

"Потому что невозможно запрограммировать результат судебного разбирательства, пока разбирательство не состоялось и суд не ушел в совещательную комнату выносить приговор. Искусственных оправдательных приговоров не должно быть, как и необоснованных обвинительных".

 
 
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В 2015 году на одного оправданного по уголовному делу в нашей стране приходилось 400 осужденных, в 2016 — 540 осужденных.

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