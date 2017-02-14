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Ждать или покупать? Надолго ли подешевел доллар в обменниках

15.02.2017 14:13 — Разное | Tut.by  
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Так дешево доллар в Беларуси не стоил с января прошлого года. После торгов на бирже официальный курс «зеленого» потерял 0, 0154 рубля и остановился на отметке в 1,865 рубля. Пользователи в Сети тут же начали шутить, что нужно бежать за валютой — ведь завтра снова может быть дороже. Разбираемся, что произошло.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Действительно, если вчера самый низкий курс на продажу долларов был 1,879 рубля, то сегодня (на 13.30) — 1,870.

— Друг на друга наложились две тенденции, — объясняет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Во-первых, происходит умеренное укрепление белорусского рубля в корзине валют. Это связано с тем, что население по-прежнему выступает чистым продавцом валюты. Во-вторых, на нас сильно повлияли торги в России, где российский рубль сильно укрепился, как к доллару, так и к евро.

В частности, впервые с июля 2015 года доллар у восточных соседей стал стоить ниже 57 рублей, а евро, впервые с июня 2015 года — дешевле 60 рублей.

По мнению эксперта, никакого административного фактора в ситуации с курсами валют на белорусских торгах нет. «Если в России дешевеет доллар, то это автоматически происходит и у нас», — подчеркивает Вадим Иосуб.

— Белорусы действительно продолжают сдавать валюту, хоть и не такими темпами как раньше, — подтверждают в одном из коммерческих банков. — Ну и конечно, самое существенное влияние оказывает ситуация на российском рынке.

Правда, здесь стоит учесть один нюанс: торги валютам на российской бирже продолжаются.

«Уже сейчас видно, что тенденция развернулась в обратную сторону, — говорит старший аналитик Альпари. — Российский рубль отыграл падение, если к концу дня доллар и евро в России пойдут вверх, то можно ожидать повторение этого сценария на завтрашних торгах на белорусской бирже.

Получается, что если вы хотели купить доллары, то делать это лучше сегодня до вечера, ну, а если собирались сдавать валюту, то будьте готовы к тому, что потеряете.

— Банки имеют право менять курсы в обменниках несколько раз в день, — объясняют работники банка. — Конечно, основной ориентир — это торги на бирже. Если мы видим, что, например, доллар дешевеет, то мы снижаем курсы продажи еще до 12.00 (окончание торгов — прим. FINANCE.TUT.BY). Но, с другой стороны, если есть уверенность, что курсы завтра пойдут вверх, то курс может снова измениться и накануне вечером.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперты не усматривают в ослаблении доллара какого-то административного ресурса. Все, что происходит с курсом - "дело рук" российского рубля.

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