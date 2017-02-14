14 февраля состоялись 4 матча очередного тура в экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею.



Фото: Пресс-служба ХК «Гомель»

Хоккеисты «Гомеля» обыграли дома «Динамо-Молодечно» - 4:2 и за три тура до финиша регулярного сезона почти обеспечили себе третье место в таблице. Чтобы гарантировать сохранение этой позиции, гомельчанам достаточно набрать 2 балла в 3 поединках. А если ближайший преследователь, солигорский «Шахтер», будет терять очки, то задача «Гомеля» еще больше упростится.

Солигорский «Шахтер» одержал 5-ю победу в 17 поединках под началом Владимира Цыплакова, возглавившего команду с декабря 2016-го. Горняки взяли верх над жлобинским «Металлургом» — 5:0.

На финише «регулярки» «Шахтеру» предстоят выездные матчи с «Гомелем» (16 февраля) и «Юностью» (19 февраля), а также домашняя встреча с «Динамо-Молодечно» (21 февраля). И если шансов сместить гомельчан с 3-й позиции у горняков немного, то сохранить 4-ю строку вполне реально.

Еще два поединка состоялись в нижней шестерке:

«Химик» (Новополоцк) — «Могилев» — 1:2.

Беларусь U20 — «Витебск» — 4:1.



Фото: hockey.by

До финиша 2-й стадии регулярного чемпионата командам осталось провести по 3 матча, но обладатели всех путевок в плей-офф уже известны. Пропуска в четвертьфинал обеспечили себе команды верхней шестерки, а также две лучшие дружины из нижней — Беларусь U20 и «Лида». Осталось лишь узнать позиции участников по итогам регулярки, исходя из которых будут формироваться пары первого раунда плей-офф.