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Колдун, Подольская, Корж. Что белорусские звезды публиковали в Instagram в День всех влюбленных
Лента Instagram в День святого Валентина неустанно пополнялась шарами, букетами и другими атрибутами праздника. Не исключением стали белорусские звезды и их половинки. AFISHA.TUT.BY посмотрела, чем они делились со своими подписчиками.
Певица Анна Шаркунова опубликовала фотографию букета цветов и своих ног. «От цветов так радуется глаз и пахнет весной», — добавила она к фото. Фотографию оценило более 600 человек.
Жена самого известного белорусского футболиста Александра Глеба Светлана также опубликовала фото букета и поблагодарила за приятный сюрприз мужа. Понравилась фотография двум с половиной сотням подписчиков.
Белоруска Наталья Подольская добавила фото с мужем Владимиром Пресняковым и дописала: «Конечно отмечаем». Это фото «лайкнуло» больше 20 тысяч человек.
Жена одного из самых известных белорусских исполнителей современности Макса Коржа Татьяна добавила в свой аккаунт семейное фото и пожелала подписчикам любить и быть любимыми. Снимок оценили более 8 тысяч человек.
Экс-солистка группы «Топлесс» Анна Гомонова добавила фотографию цветов. Букет оценило 70 подписчиков.
Жена Вячеслава Нагорного Леся Кодуш опубликовала фотографию, на которой они с мужем отмечают праздник в одном из столичных кафе вместе с Дмитрием Колдуном и его женой Викторией. Снимок понравился 500 подписчикам.
Телеведущая Анна Бонд опубликовала селфи с большим букетом роз. Снимок понравился двум тысячам человек.
Певица Алена Ланская добавила видео со своей кошкой и подписала «Любовь у каждого своя».
Певица Лариса Грибалева добавила фото двух наполненных бокалов и дописала тост: «С теми, кто жены, за 14 февраля!». Фото понравилось 600 людям.
Шоумен Андрей Бонд сделал селфи с букетом и подписал «Небогато с фантазией? Цветы выручат!». Снимок оценило 3,5 тысячи человек.
Ведущий Артем Рыбакин опубликовал фотографию своей семьи и написал, что не считает, что для проявления любви нужен определенный день. Семейное фото собрало более 3 тысяч лайков.
Певица Ольга Барабанщикова опубликовала свое фото в тематической майке, а также поздравила подписчиков с «великим» праздников. Фотографию оценило более тысячи человек.
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Лента Instagram в День святого Валентина неустанно пополнялась шарами, букетами и другими атрибутами праздника. Не исключением стали белорусские звезды и их...
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