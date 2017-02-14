Лента Instagram в День святого Валентина неустанно пополнялась шарами, букетами и другими атрибутами праздника. Не исключением стали белорусские звезды и их половинки. AFISHA.TUT.BY посмотрела, чем они делились со своими подписчиками.

Певица Анна Шаркунова опубликовала фотографию букета цветов и своих ног. «От цветов так радуется глаз и пахнет весной», — добавила она к фото. Фотографию оценило более 600 человек.

Публикация от Anna Sharkunova (@anasharky) Фев 14 2017 в 4:27 PST

Жена самого известного белорусского футболиста Александра Глеба Светлана также опубликовала фото букета и поблагодарила за приятный сюрприз мужа. Понравилась фотография двум с половиной сотням подписчиков.

Публикация от Светлана Глеб✨ (@svetlgleb) Фев 14 2017 в 7:42 PST

Белоруска Наталья Подольская добавила фото с мужем Владимиром Пресняковым и дописала: «Конечно отмечаем». Это фото «лайкнуло» больше 20 тысяч человек.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Фев 14 2017 в 11:15 PST

Жена одного из самых известных белорусских исполнителей современности Макса Коржа Татьяна добавила в свой аккаунт семейное фото и пожелала подписчикам любить и быть любимыми. Снимок оценили более 8 тысяч человек.

Публикация от Tatsiana Korzh (@tatsianakorzh) Фев 14 2017 в 6:49 PST

Экс-солистка группы «Топлесс» Анна Гомонова добавила фотографию цветов. Букет оценило 70 подписчиков.

Публикация от Anna Gomonova (@anna_gomonova_official) Фев 14 2017 в 8:53 PST

Жена Вячеслава Нагорного Леся Кодуш опубликовала фотографию, на которой они с мужем отмечают праздник в одном из столичных кафе вместе с Дмитрием Колдуном и его женой Викторией. Снимок понравился 500 подписчикам.

Публикация от Леся Кодуш (@lesia_kodush) Фев 14 2017 в 10:35 PST

Телеведущая Анна Бонд опубликовала селфи с большим букетом роз. Снимок понравился двум тысячам человек.

Публикация от Анна Бонд Anna Bond (@annabondarchuk) Фев 14 2017 в 4:54 PST

Певица Алена Ланская добавила видео со своей кошкой и подписала «Любовь у каждого своя».

Публикация от Alyona Lanskaya (@alyonalanskaya) Фев 14 2017 в 6:53 PST

Певица Лариса Грибалева добавила фото двух наполненных бокалов и дописала тост: «С теми, кто жены, за 14 февраля!». Фото понравилось 600 людям.

Публикация от Лариса Грибалева (@gribalevalarisa) Фев 14 2017 в 10:18 PST

Шоумен Андрей Бонд сделал селфи с букетом и подписал «Небогато с фантазией? Цветы выручат!». Снимок оценило 3,5 тысячи человек.

Публикация от Andrew Bond (@bonderovec) Фев 13 2017 в 4:00 PST

Ведущий Артем Рыбакин опубликовал фотографию своей семьи и написал, что не считает, что для проявления любви нужен определенный день. Семейное фото собрало более 3 тысяч лайков.

Публикация от Артем Рыбакин (@artemrybakin) Фев 14 2017 в 6:41 PST

Певица Ольга Барабанщикова опубликовала свое фото в тематической майке, а также поздравила подписчиков с «великим» праздников. Фотографию оценило более тысячи человек.

Публикация от Ol'ga Barabanschikova (@barabusik) Фев 13 2017 в 11:05 PST

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