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life:) закрывает некоторые тарифы

15.02.2017 14:06 — Разное | Tut.by  
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Мобильный оператор life:) закрывает три устаревших пакета и отказывается от некоторых услуг. Сообщение об этом появилось на сайте оператора.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Под «сокращение» попали пакеты «Лайт йо life:) 30», «Старт йо life:) 240» и «Динамо». Они станут недоступны с 14 марта этого года. За месяц до этого дня абоненты этих тарифов могут выбрать новый тарифный план и перейти на него бесплатно.

Тех, кто не сможет переключиться, автоматически переведут на рекомендованные тарифные планы. Абонентов с тарифом «Старт йо life:) 240» переключат на «Старт йо life:)», «Лайт йо life:) 30» — на «Лайт йо life:)», а «Динамо» — на «M».

«Если на 14 марта у абонента будет активен пакет услуг устаревшего тарифного плана, то в первый месяц после перевода пакет услуг нового тарифного плана будет бесплатным», — обещает оператор.

Также с 1 марта уходят в архив и становятся недоступными такие услуги, как «150 минут на все сети» без автоматического продления, «Замена SIM-карты на SIM-карту Подсимка life:)» и «Безлимитные звонки на life:)».

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Под "сокращение" попали пакеты "Лайт йо life:) 30", "Старт йо life:) 240" и "Динамо".

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