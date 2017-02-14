Мобильный оператор life:) закрывает три устаревших пакета и отказывается от некоторых услуг. Сообщение об этом появилось на сайте оператора.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Под «сокращение» попали пакеты «Лайт йо life:) 30», «Старт йо life:) 240» и «Динамо». Они станут недоступны с 14 марта этого года. За месяц до этого дня абоненты этих тарифов могут выбрать новый тарифный план и перейти на него бесплатно.

Тех, кто не сможет переключиться, автоматически переведут на рекомендованные тарифные планы. Абонентов с тарифом «Старт йо life:) 240» переключат на «Старт йо life:)», «Лайт йо life:) 30» — на «Лайт йо life:)», а «Динамо» — на «M».

«Если на 14 марта у абонента будет активен пакет услуг устаревшего тарифного плана, то в первый месяц после перевода пакет услуг нового тарифного плана будет бесплатным», — обещает оператор.

Также с 1 марта уходят в архив и становятся недоступными такие услуги, как «150 минут на все сети» без автоматического продления, «Замена SIM-карты на SIM-карту Подсимка life:)» и «Безлимитные звонки на life:)».