﻿ «Сбербанк-Технологии» вышел из ПВТ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Сбербанк-Технологии» вышел из ПВТ

15.02.2017 14:41 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
«Сбербанк-Технологии» вышел из ПВТ

В феврале четыре компании лишились членства в Парке высоких технологий, в то время как пять других стали новыми резидентами.

На заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий 10 февраля лишены статуса резидента компании "Нивал Нетворк",  "Численные методы", "ПМиС-Софтпродукт" и "Сбербанк-Технологии", сообщает пресс-служба ПВТ.

В качестве новых резидентов парка были зарегистрированы пять ИТ-компаний: разработчик программных решений в области поисковой оптимизации и интернет-маркетинга BelPrime (ООО «БелПрайм»), а также аутсорсинговые компании Nextsoft (ООО «Некстсофт»), Yellow (ООО «Йеллоу софт»), Softarex Technologies (ООО «Софтарекс Технолоджиес»») и Andersen (УП «АндерсенБел»).

Резиденты Парка высоких технологий освобождаются от всех корпоративных налогов, включая НДС и налог на прибыль. Индивидуальный подоходный налог для сотрудников компаний-резидентов Парка имеет фиксированную ставку 9 % и не включается в совокупный годовой доход.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале четыре компании лишились членства в Парке высоких технологий, в то время как пять других стали новыми резидентами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ждать или покупать? Надолго ли подешевел доллар в обменниках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика