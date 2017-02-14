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Гидромет: лед на реках и озерах вскоре начнет таять

15.02.2017 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев – Sputnik. Ледяной покров на реках и озерах Беларуси в ближайшие дни начнет таять, любителям зимней рыбной ловли следует быть предельно внимательными, сообщили в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: лед на реках и озерах вскоре начнет таять
© flickr.com/ Jennifer Boyer
Гидромет пообещал плюсовую температуру в ближайшие дни

По информации Гидромета, морозов в республике не будет до конца февраля. При этом метеорологи прогнозируют, что в следующие несколько дней температура воздуха днем в стране поднимется до +4°С.

"В ближайшие дни на реках и водоемах ожидается таяние снежного и ледяного покрова, возможно образование трещин во льду", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что сейчас практически на всех реках Беларуси стоит лед, местами с полыньями, его толщина составляет 11–40 сантиметров. На озерах и водохранилищах – сплошной ледяной покров, при этом толще всего лед на Нарочи и Заславском водохранилище (Минском море) – 39 сантиметров, на Вилейском водохранилище – 33 сантиметра, на Чигиринском – 35.

Синоптики отмечают, что сейчас на реках пока происходит спад уровней воды с интенсивностью от одного до 10 сантиметров. 

 
Теги: Минск
 
 
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По информации синоптиков, толще всего лед на Нарочи и Заславском водохранилище (Минском море) – 39 сантиметров.

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