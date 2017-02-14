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Вышел клип на песню "Ленинграда" от режиссера "Хардкора" с участием звезды из "Лабутенов"

15.02.2017 14:54 — Разное | Tut.by  
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Музыкальная группа «Ленинград» опубликовала клип на песню «Кольщик». В новом ролике все события идут задом наперед. Режиссером видео выступил Илья Найшуллер.


В отличие от «Хардкора» и других клипов Найшуллера, «Кольщик» снят не от первого лица. Клип больше напоминает эпизод из фильма-катастрофы и рассказывает о череде безумных и кровавых событий, произошедших в цирке из-за одной зрительницы. В клипе снялась Юлия Топольницкая, главная героиня «Экспоната».

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В апреле 2016-го в прокат вышел фильм Найшуллера «Хардкор». По словам создателей, лента стала первым в истории кино полнометражным боевиком, полностью снятым от первого лица.

Напомним, что 19 марта 2017 года группировка «Ленинград» выступит с концертом в Минске.

Когда: 19 марта 2017 года.

Где: «Минск-Арена».

Сколько: сектора — 60−80.

Для лиц старше 18 лет.

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Теги: Минск
 
 
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Музыкальная группа "Ленинград" опубликовала клип на песню "Кольщик".

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