Музыкальная группа «Ленинград» опубликовала клип на песню «Кольщик». В новом ролике все события идут задом наперед. Режиссером видео выступил Илья Найшуллер.





В отличие от «Хардкора» и других клипов Найшуллера, «Кольщик» снят не от первого лица. Клип больше напоминает эпизод из фильма-катастрофы и рассказывает о череде безумных и кровавых событий, произошедших в цирке из-за одной зрительницы. В клипе снялась Юлия Топольницкая, главная героиня «Экспоната».

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В апреле 2016-го в прокат вышел фильм Найшуллера «Хардкор». По словам создателей, лента стала первым в истории кино полнометражным боевиком, полностью снятым от первого лица.

Напомним, что 19 марта 2017 года группировка «Ленинград» выступит с концертом в Минске.

Когда: 19 марта 2017 года. Где: «Минск-Арена». Сколько: сектора — 60−80. Для лиц старше 18 лет. Купить билет