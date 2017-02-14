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Вышел клип на песню "Ленинграда" от режиссера "Хардкора" с участием звезды из "Лабутенов"
Музыкальная
В отличие от «Хардкора» и других клипов Найшуллера, «Кольщик» снят не от первого лица. Клип больше напоминает эпизод из фильма-катастрофы и рассказывает о череде безумных и кровавых событий, произошедших в цирке из-за одной зрительницы. В клипе снялась Юлия Топольницкая, главная героиня «Экспоната».
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В апреле 2016-го в прокат вышел фильм Найшуллера «Хардкор». По словам создателей, лента стала первым в истории кино полнометражным боевиком, полностью снятым от первого лица.
Напомним, что 19 марта 2017 года группировка «Ленинград» выступит с концертом в Минске.
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Музыкальная группа "Ленинград" опубликовала клип на песню "Кольщик".
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