Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт клубом российской премьер-лиги «Крылья Советов» из Самары. Соглашение рассчитано до завершения нынешнего чемпионата с возможностью пролонгации, сообщает официальный сайт «Крылышек».



Александр Глеб. Фото: kc-camapa.ru

Александр Глеб накануне прибыл в расположение самарской команды и 14 февраля прошел полный медицинский осмотр в одной из клиник Анталии.

Сегодня генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков и Александр Глеб оформили все документы, связанные с переходом футболиста.



Фото: kc-camapa.ru

В сезоне-2011/2012 Глеб провел за самарскую команду 8 матчей. За «Крылья» Александр будет выступать под номером 11.

После подписания контракта Виталий Шашков прокомментировал для www.KC-CAMAPA.RU переход белорусского футболиста.

— Все мы — руководство клуба, тренерский штаб недолго думали об этом трансфере. Александр прекрасно знаком нашему клубу и нашим болельщикам. Он большой профессионал и настоящий лидер как на поле, так и в раздевалке. Глеб, безусловно, поможет нам, — сказал Виталий Шашков.



Фото: kc-camapa.ru

Нынче главным тренером «Крылышек» является белорусский специалист Вадим Скрипченко.

С приходом в ноябре 2016 года Скрипченко в «Крылья Советов» команда, находившаяся на последнем месте, одержала 2 победы (над «Томью» — 3:0 и «Спартаком» — 4:0), дважды сыграла вничью (с «Уралом» — 2:2 и «Краснодаром» — 1:1) и однажды проиграла (питерскому «Зениту» — 1:3). С 15 очками в 17 матчах «Крылья Советов» поднялись на 12-е место среди 16 команд и покинули опасную зону — две худшие команды напрямую покинут элитный дивизион, а 13-я и 14-я будут сражаться за прописку в премьер-лиге в переходных матчах. Чемпионат России возобновится весной 2017 года.

За «Крылья Советов» выступает также 33-летний нападающий сборной Беларуси Сергей Корниленко, который с 5 голами на пару с французом Йоанном Молло лидирует в списке снайперов команды в нынешнем чемпионате. Правда, Молло в январе за 3 миллиона евро был куплен «Зенитом».



Сергей Корниленко и Александр Глеб: снова вместе. Фото: twitter.com/fckssamara

Александр Глеб прошлый год завершал в БАТЭ, куда в очередной раз вернулся минувшим летом.

Александр Глеб шесть раз признавался лучшим игроком Беларуси (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008). Становился победителем Лиги чемпионов (2008/09), чемпионом Испании (2008/09), чемпионом Беларуси (1999, 2012, 2013, 2015, 2016), обладателем Кубка Испании (2008/09), обладателем Кубка английской лиги (2010/11), серебряным призером чемпионата Германии (2002/03), бронзовым призером чемпионата Англии (2007/08).

Александр Глеб выступал за БАТЭ (1999−2000; 2012−13, 2015, 2016), немецкий «Штутгарт» (2000−05, 2009−10), английский «Арсенал» (2005−08), испанскую «Барселону» (2008−09), английский «Бирмингем» (2010−11), немецкий «Вольфсбург» (2011), российские «Крылья Советов» (2012), турецкие «Коньяспор» (2014) и «Генчлербирлиги» (2015, 2016).

Глеб — первый белорусский футболист, сыгравший в финале Лиги чемпионов. Случилось это в 2006 году, когда он защищал цвета лондонского «Арсенала». К тому же Александр первым из белорусов стал победителем Лиги чемпионов (в 2009 году в составе «Барселоны»).

Вот уже 15 лет (с 2001 года) Александр выступает в составе национальной сборной страны. В ее составе он провел 76 матчей, забил 7 мячей.