|
Александр Глеб перешел в российский клуб
Белорусский полузащитник Александр Глеб будет играть в российском клубе «Крылья Советов».
О намерении заключить соглашение с белорусским полузащитником Глебом сообщил накануне председатель совета директоров самарской команды Дмитрий Шляхтин.
Он рассказал, что Глеб успешно прошел медобследование, а соглашение с белорусским футболистом будет заключено до конца текущего сезона 2016/17. Стороны также обсудили опцию продления сотрудничества.
Сегодня стало известно, что контракт подписан, и белорусский полузащитник официально перешел в российски клуб, где будет выступать под 11 номером.
После подписания контракта генеральный директор клуба Виталий Шашков
Стоит отметить, что Александр Глеб выступал за российский клуб «Крылья Советов» в 2012 году.
Фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский полузащитник Александр Глеб будет играть в российском клубе «Крылья Советов».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии