Белорусский полузащитник Александр Глеб будет играть в российском клубе «Крылья Советов».

О намерении заключить соглашение с белорусским полузащитником Глебом сообщил накануне председатель совета директоров самарской команды Дмитрий Шляхтин.

Он рассказал, что Глеб успешно прошел медобследование, а соглашение с белорусским футболистом будет заключено до конца текущего сезона 2016/17. Стороны также обсудили опцию продления сотрудничества.

Сегодня стало известно, что контракт подписан, и белорусский полузащитник официально перешел в российски клуб, где будет выступать под 11 номером.

После подписания контракта генеральный директор клуба Виталий Шашков прокомментировал переход игрока: «Все мы – руководство клуба, тренерский штаб недолго думали об этом трансфере. Александр прекрасно знаком нашему клубу и нашим болельщикам. Он большой профессионал и настоящий лидер как на поле, так и в раздевалке. Глеб, безусловно, поможет нам».

Стоит отметить, что Александр Глеб выступал за российский клуб «Крылья Советов» в 2012 году.