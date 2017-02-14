Остатки средств населения на срочных Br-депозитах физических лиц прирастают 11 месяцев подряд, из них в 7-и месяцах фиксируется чистый приток Br-рублей извне, когда остатки увеличиваются и без капитализации начисленных процентов, чисто физическим приносом денег в банки. В январе 2017-го эта тенденция даже усилилась: и валовый прирост и чистый прток стали наибольшими за этот “плюсовой” период.

Это стало результатом многомесячного укрепления Br-рубля к главным мировым валютам, доллару и евро, которое даже уже полностью «срезало» падение Br-рубля к ним в январско-февральскую девальвацию 2016-го: Br-рублевые депозиты, в итоге стали очень прибыльны в долларовом эквиваленте, а ведь именно в долларах белорусы ведут учет своих личных финансов. И это несмотря на то, что процентные ставки по вкладам снизились за год в разы, до 7-летнего минимума.

Венцом 11-месячного беспрерывного роста остатков срочных Br-вкладов стало превышение ими в конце января суммы в Br3 млрд, впервые за почти 1,5 года. И обновление номинального исторического максимума остатков (Br3,504 млрд, май 2015-го) при сегодняшних темпах прироста - дело нескольких месяцев. Однако возвращение былых рекордных объемов по тогдашней покупательной способности произойдет не скоро: инфляция за эти 1,5 года существенно снизила реальную стоимость Br-рубля.

В долларовом эквиваленте сегодняшней сумме остатков средств населения на срочных Br-рублевых вкладах тоже далеко от рекордных значений: при историческом рекордном значении в $3,261 млрд (октябре 2008-го), и недавнем максимуме в $3,038 млрд (сентябре 2014-го), $-эквивалент остатков отчетного января 2017-го ($1,579 млрд) меньше вдвое, хотя он и вырос за 11 месяцев прироста остатков на $450 млн. Поэтому рассматривать эту Br-рублевую массу как девальвационный потенциал пока рано.

В январе Br-рубль укрепился на 12,9% годовых, а за половину февраля - еще больше

В Беларуси традиционно ведется “бухучет” личных финансов - доходов и сбережений - в долларах США. Поэтому для определения валютной доходности Br-депозитов является курс Br-рубля к доллару.

За январь Br-рубль укрепился к доллару на 1,18%: в конце декабря курс на торгах на БВФБ - 1,9585 Br/$, в конце января – 1,9356 Br/$. В феврале же укрепление еще ускорилось: на данный момент Br-рубль дороже к доллару, чем был в начале месяца, почти на 3,8%: на торгах БВФБ в среду, 15-го, стоимость Br-рубля составила 1,8650 Br/$.

Br-рублевый эквивалент $1000 в конце декабря (а это Br1,9585 тыс.) с помощью ревальвации превратился в конце января в $1011,8 (= Br1,9585 тыс. / 1,9356 Br/$), то есть $-эквивалента стало на 1,18% больше. Что означает ревальвацию Br-рубля к доллару в 14,2% годовых. В феврале, по 15-е число, средняя скорость ревальвации выросла до 92% годовых.

Доходность Br-вкладов все ниже и ниже

Процентные ставки по срочным Br-депозитам физлиц продолжают начатое в начале 2015-го года снижение, опустившись уже до уровня многолетней давности, двигаясь к уровню «стабильных времен» середины 00-х с его исторически низкими процентами.

Средняя по стране ставка по вновь открытым вкладам на срок свыше 1-го года снизилась в январе до 17,1% годовых (в декабре было 18,3%), на срок до 1 года - до 12,1% (декабрь – 12,8%). При этом следует учитывать, что с 1 апреля 2016-го года доход по вкладам сроком размещения менее 1-го года облагается 13%-ным подоходным налогом.

А в целом, по всем срокам размещения, срочные Br-вклады в январе открывались, в среднем по стране, по ставке 13,7% годовых. Это многолетний минимум.

Падение доходности срочных Br-вкладов в январе произошло и в сегменте отзывных депозитов (до 9,5% годовых), и по безотзывным вкладам (средняя по стране их доходность в январе – 16,3% годовых): в обоих случаях - до минимума с момента разделения вкладов по возможности их досрочного снятия.

Средняя по стране процентная ставка по всем текущим, действующим в отчетном месяце срочным Br-вкладам в январе составила 18,5% годовых. Падение идет ежемесячно с марта 2016-го, то есть уже 11 месяцев подряд. А общая тенденция снижения доходности срочных Br-вкладов физлиц, начатая еще в начале 2015-го, после того как проценты были резко подняты после тогдашней девальвации (декабрь-2014-го – январь 2015-го), длится уже 2 года.

Январская средняя процентная ставка по всем текущим срочным Br-депозитам физических лиц достигла уровня 2010-го. Исторически минимальные проценты были в 2006-08 гг.: 12-14% годовых. Очевидно, что, учитывая низкие проценты по новым вкладам, в скором времени будет достигнут и этот уровень. Тем более, что политика снижения процентных ставок проводится осознанно и на государственном уровне - в целях удешевления Br-кредитов.

Срочные Br-вклады в январе были очень прибыльны в $-эквиваленте. А в феврале – еще больше

Укрепление Br-рубля к доллару в январе означает, что в этом месяце срочные Br-рублевые вклады были очень доходны в долларовом эквиваленте - ведь ревальвация добавила свои проценты (14,2% годовых) к ставке по вкладу (18,5% годовых средняя по стране), то есть долларовая прибыль исчислялась десятками процентов годовых.

Так, сумма в Br1958,5 (эквивалент $1000 по курсу конца декабря, 1,9585 Br/$), находящаяся на начало января на срочном Br-депозите, приросла процентами за январь до Br1988,7 (исходя из средней по стране ставки по всем текущим срочным Br-вкладам физлиц 18,5% годовых) и стала эквивалентна $1027,4 (по курсу конца января, 1,9356 Br/$). То есть, на срочном Br-вкладе, эквивалентном $1000, было получено в январе $27,4 прибыли, или 2,74%, а это почти 33% годовых.

В феврале с резким ускорением ревальвации Br-рубля к доллару $-доходность срочных вкладов также резко увеличилась – до 111% годовых за первые 15 дней месяца. Что превышает долларовую былую рекордную сверхдоходность прошлого времени. Хотя для ее сохранения на таком уровне до конца месяца надо укрепить Br-рубль к марту до 1,80 Br/$, что вряд ли произойдет.

За январь остатки срочных Br-вкладов физлиц выросли на Br106 млн – это рекорд последнего времени

Остатки средств населения на срочных Br-вкладах физических лиц растут уже 11 месяцев подряд (начиная с марта 2016-го) после 9-ти месяцев их беспрерывного снижения (который был в период с июня 2015-го по февраль 2016-го).

За январь остатки средств населения на срочных Br-вкладах выросли на Br106 млн. Это наибольший прирост среди этих 11-ти «плюсовых» месяцев.

Относительный, к остаткам на начало месяца, прирост остатков вкладов в январе составил 3,6%. А наибольшие плюсовые изменения были после девальвации 2011-го, когда Br-рубли возвращались в банки (конец 2011-го - I полугодие 2012-го), в 2013-м и начале 2014-го – в периоды курсовой стабильности.

Рекордные же сокращения - в девальвационные месяцы: в августе 2015-го и в декабре 2014-го, а еще раньше - на стыке 2008-го и 2009-го годов и в период девальвации 2011-го года.

Январь – 7-й подряд месяц чистого притока на срочные Br-вклады физлиц

Исходя из средних по стране процентных ставок по всем (текущим) срочным депозитам физлиц в январе (18,5% годовых) и остатков средств населения на таких вкладах в конце декабря (Br2,951 млрд), расчетная цифра общей по стране суммы начисленных процентов в отчетном месяце – Br45,5 млн.

А учитывая, что прирост остатков за месяц (Br105,7 млн) больше суммы начисленных процентов (Br45,5 млн), получается, что в январе был чистый приток Br-рублей от населения на срочные Br-вклады в сумме ок. Br60 млн (при условии 100%-й капитализации процентов). Чистый приток на вклады идет 7-й месяц подряд, а январский стал среди них максимальным.

Рекордные, по объему, чистые притоки были зафиксированы в январе 2014-го (Br216 млн) и в марте 2015-го (Br181 млн), а чистые оттоки – в декабре 2014-го (Br549 млн, исторически максимальный), и в августе 2015-го (Br479 млн).

Относительный чистый приток в январе – 2,0% (к сумме остатков депозитов на начало месяца). Рекорды чистого притока: в сентябре 11-го (+10,4%), в январе 14-го (+9,4%) и феврале 13-го (+8,8%). Рекордный же относительный чистый отток был в декабре 2014-го (тогда вынесено было из банков на чистой основе 17,3% срочных Br-депозитов физлиц), в августе 2015-го (14,1%) и на стыке 2008-09 гг (по ~14% в 2-х месяцах).

Прирост остатков срочных Br-депозитов физлиц идет уже 11 месяцев подряд, их объем перевалил за Br3 млрд

По окончании валютно-финансового кризиса 2011-го года на фоне стабильности Br-рубля и сверхвысоких ставок срочных Br-депозитов физлиц население стало активно депонировать свои сбережения на эти вклады. Наращивание остатков шло очень быстрыми темпами вплоть до девальвационного декабря 2014-го. И после этой декабрьской девальвации прирост остатков на срочных Br-депозитах возобновился, через некоторое время, с новой силой (с февраля по май 2015-го, когда Br-рубль, как и сейчас, был не просто стабильным, а даже вырос к доллару), и, в итоге, достиг исторического пика в конце мая 2015-го ( Br 3,504 млрд ). Но девальвация августа 2015-го стала «последней каплей»: интерес к этому виду сбережений стал падать, а вместе с ним - снижаться остатки срочных Br-вкладов физлиц в банках. К концу февраля 2016-го они упали на уровень 2-хгодичной давности (Br2,429 млрд). Но последующее укрепление Br-рубля сменила тенденцию на обратную – возобновился прирост остатков средств населения на срочных Br-вкладах физлиц. И он длится уже 11 месяцев подряд.

В результате этого многомесячного непереставаемого прироста остатки выросли на 25,8% (с февральского, 2016-го года, «дна»), и в конце отчетного января впервые с августа 2015-го перевалили за отметку в Br3,0 млрд, составив на 1 февраля 2017-го Br3,056 млрд.

При текущих темпах прироста достижение исторически максимальной суммы остатков (Br3,504 млрд) произойдет в этом году уже через несколько месяцев.

Но по своей покупательской способности остатков на срочных Br-вкладах физлиц - как 4 года назад

Но Br-рубль по своей покупательской способности не постоянен: из-за роста цен он отличается от более раннего Br-рубля на величину инфляции за прошедший период более низкой покупательной способностью своего номинала.

За тот объем Br-рублей, что сейчас находится на срочных вкладах населения (остатки на депозитах на конец января 2017-го), можно приобрести потребительских товаров (и услуг) по объему, как и 4 года назад (в феврале 2013-го), несмотря на то, что номинально остатков в настоящее время больше, чем тогда, на 62,7%.

Максимум же остатков в сегодняшних, января 2017-го, ценах - это Br4,1 млрд, которые были в августе-октябре 2014-го и апреле-мае 2015-го (когда как сейчас – Br3,056 млрд), исходя из официальных данных по потребительской инфляции.

Тот же расчет за длительный период показывает, что такая же, как сейчас, покупательная возможность всей теперешней массы срочных Br-вкладов физлиц была еще в начале далеких уже 2008-го и 2010-го. То есть, если убрать инфляционное приращение остатков, сегодняшний объем – на уровне 7-9-летней давности. Хотя не так давно, в 2011-м, остатки падали по сопоставимой покупательной способности до уровня конца 2005-го.

В долларовом эквиваленте срочных Br-вкладов населения стало больше за январь на $72 млн

Остатки срочных Br-вкладов физических лиц в январе выросли, а Br-рубль к доллару укрепился, и благодаря всему этому $-эквивалент остатков увеличился. Причем январский прирост стал наибольшим с марта 2016-го - $72 млн.

Рекордный же месячный прирост $-эквивалента остатков срочных Br-вкладов физлиц был в январе 2014-го (на $280 млн, исключительно чистым притоком денег в банки от населения), а максимумы падения - в декабре 2014-го (на $1,070 млрд - за счет сильнейших девальвационных потерь (по рыночному курсу) и большого оттока вкладов), и в августе 2015-го (на $512 млн – по тем же причинам).

Прирост $-эквивалента остатков срочных Br-вкладов физлиц в январе относительно его значения на начало месяца - 4,8% и процент этот сложился из 3,6 п. п. физического увеличения остатков Br-вкладов и 1,2 ревальвационных п. п.

Рекордные же проценты относительного прироста были в отдельные месяцы 2012-15 гг. – 10-15% за месяц, а падения - в январе 2009-го, в 2011-м году и в декабре 2014-го, то есть в девальвационные периоды - более 30% потерь за месяц.

Срочных Br-вкладов физлиц в $-эквиваленте на 1 февраля 2017-го - $1,579 млрд

После 3-х девальваций (декабря 2014-го, августа 2015-го и января 2016-го), а также многомесячного физического выноса из банков денег населением, $-эквивалент остатков срочных Br-депозитов физлиц снизился за последние 2 с небольшим года с более чем $3 млрд в середине 2014-го до $1,13 млрд в начале 2016-го.

Но последующий обратный приток Br-рублей на вклады вместе с процентным их приращением и укреплением Br-рубля к доллару увеличил объем остатков средств населения на Br-рублевых срочных депозитах до $1,58 млрд в эквиваленте (на 1 февраля 2017-го). Хотя этот объем – всего лишь уровень 2012-го года, половина от рекордного в 2014-м.

Исторический максимум $-эквивалента остатков срочных Br-вкладов физлиц - $3,261 млрд, зафиксирован в октябре 2008-го. Сейчас – в 2,07 раз меньше, и это означает, что девальвационный потенциал этой Br-рублевой массы сегодня намного ниже, чем тогда: нужно вдвое меньше долларов на ее покрытие.