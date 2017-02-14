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Белорусы по-прежнему активно идут в ремесленники
В Беларуси продолжает расти число ремесленников. На начало этого года было зарегистрировано почти 23,4 тысячи «кустарей»,
Лидируют по количеству ремесленников Брестская и Витебская области — 3796 и 3033 человек соответственно. Меньше всего их зарегистрировано в Могилевской области — 2594 человека, а в Минске — на два человека больше.
При этом только в столице за прошлый год ремесленников стало меньше (минус 1,7 тысячи человек). Для сравнения: в Брестской области их количество увеличилось на 1,2 тысячи.
Напомним, в 2015 году число «кустарей» в Беларуси
Ремесленникам в Беларуси не нужно регистрировать ИП, они могут осуществлять свою деятельность по заявительному принципу. Для этого достаточно уплатить налог в 1 базовую в год (23 рубля).
В прошлом году
Минэкономики в 2016 году
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За прошлый год число ремесленников в Беларуси выросло на 5,7 тысячи.
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