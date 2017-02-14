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Игорь Бокий попал в число номинантов престижной премии Laureus World Sports Awards

15.02.2017 15:20 — Разное | Tut.by  
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11-кратный паралимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен Паралимпиады в Рио-2016, белорусский пловец-паралимпиец Игорь Бокий стал номинантом престижной премии Laureus World Sports Awards в категории «Спортсмен года с ограниченными возможностями», сообщает официальный сайт Белорусской федерации плавания.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Laureus World Sports Awards — главная международная спортивная премия, которая ежегодно присуждается величайшим спортсменам мира. Награды вручаются на торжественной церемонии, где присутствуют ведущие спортсмены мира и которую ежегодно транслируют в 180 странах мира.

Определение победителей Laureus World Sports Awards проходит в два этапа. Сначала отборочная комиссия, состоящая из ведущих международных спортивных редакторов, писателей и телеведущих из более чем 120 стран, голосует, чтобы выбрать список из шести претендентов по каждой номинации. Затем 50 членов международной спортивной академии Laureus World Sports Awards, в которую входят знаменитые в прошлом спортсмены, выбирают победителей тайным голосованием.

Группа по отбору кандидатов включила Игоря в число претендентов номинации «Спортсмен года с ограниченными возможностями», где он был одним из фаворитов, но итоговое голосование решило отдать победный кубок итальянской фехтовальщице Беатрис Вио, выигравшей золотую медаль Паралимпийских игр с протезами всех четырех конечностей.


Беатрис Вио. Фото: twitter.com/LaureusSport

В номинации «Спортсмен года» в этом году победил ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт. Он в четвертый раз получил приз «Спортсмен года» от Laureus World Sports Awards, сравнявшись по этому показателю с теннисистом Роджером Федерером.

«Спортсменкой года» признана американская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз.

«Командой года» признали бейсбольный клуб Chicago Cubs.

«Возвращением года» признан американский пловец Майкл Фелпс.

В номинации «Душа спорта» победил британский футбольный клуб «Лестер Сити».

Лучшим «Спортсменом альтернативных видов спорта» признана даунхилл-райдер Рейчел Атертон.

 
 
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11-кратный паралимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен Паралимпиады в Рио-2016, белорусский пловец-паралимпиец Игорь Бокий стал номинантом престижной...

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