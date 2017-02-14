Су-35С — многофункциональный сверхманевренный истребитель поколения 4++, который способен атаковать как наземные, так и воздушные цели. По совокупности своих характеристик боевой самолет приближен к пятому поколению истребителей.

Истребитель получил новое оперение, а также систему управления и двигатель с изменяемым вектором тяги.

Также самолет оборудован новой радиолокационной системой с большой дальностью обнаружения и увеличенным числом одновременно обстреливаемых целей.