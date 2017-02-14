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Минобороны РФ опубликовало кадры истребителя Су-35С

15.02.2017 15:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Су-35С — многофункциональный сверхманевренный истребитель поколения 4++, который способен атаковать как наземные, так и воздушные цели. По совокупности своих характеристик боевой самолет приближен к пятому поколению истребителей.

Истребитель получил новое оперение, а также систему управления и двигатель с изменяемым вектором тяги.

Также самолет оборудован новой радиолокационной системой с большой дальностью обнаружения и увеличенным числом одновременно обстреливаемых целей.

 
 
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Министерство обороны России обнародовало кадры с многофункциональным истребителем Су-35С, который состоит на вооружении Военно-космических сил РФ.

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