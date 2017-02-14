|
Жители Чечни обнаружили во дворе частного дома кладбище "Волг"
Более сотни автомобилей Горьковского автозавода нашли покой во дворе странного коллекционера из Чечни. Двор частного дома, каждый уголок которого заставлен «Волгами» всевозможных модификаций, обнаружили очевидцы, пишет
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.Видео:
Кроме «Волг», среди которых есть и «живые» экземпляры, во дворе множество автомобильных деталей. Вероятнее всего, также от машин Горьковского автозавода.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порядка ста пятидесяти автомобилей "Волга" нашли очевидцы во дворе одного из частных домов в Чечне.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии