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Жители Чечни обнаружили во дворе частного дома кладбище "Волг"

15.02.2017 15:38 — Разное | Tut.by  
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Более сотни автомобилей Горьковского автозавода нашли покой во дворе странного коллекционера из Чечни. Двор частного дома, каждый уголок которого заставлен «Волгами» всевозможных модификаций, обнаружили очевидцы, пишет Life.

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Кроме «Волг», среди которых есть и «живые» экземпляры, во дворе множество автомобильных деталей. Вероятнее всего, также от машин Горьковского автозавода.

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Порядка ста пятидесяти автомобилей "Волга" нашли очевидцы во дворе одного из частных домов в Чечне.

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