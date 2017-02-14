Возложение цветов и митинг по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов традиционно прошел на Острове мужества и скорби в Минске. Беларусь отметила двадцать восьмую годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана.

В мероприятии приняли участие сотни человек: военнослужащие, ветераны, семьи погибших, представители силовых ведомств и общественных организаций.

За девять лет войны в Афганистане Беларусь потеряла более 770 человек.