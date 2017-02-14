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Видеофакт: День памяти воинов- интернационалистов в Минске
15.02.2017 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Возложение цветов и митинг по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов традиционно прошел на Острове мужества и скорби в Минске. Беларусь отметила двадцать восьмую годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана.
В мероприятии приняли участие сотни человек: военнослужащие, ветераны, семьи погибших, представители силовых ведомств и общественных организаций.
За девять лет войны в Афганистане Беларусь потеряла более 770 человек.
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На Острове Мужества и Скорби в Минске почтили память жертв войны в Афганистане. Смотрите на видео процесс возложения венков и цветов.
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