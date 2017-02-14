Смертельная авария произошла 14 февраля около 13.00 на 269 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Фото: ГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным, 32-летняя водитель Audi A6 при обгоне автопоезда не справилась с управлением, в результате чего неуправляемый автомобиль врезался во встречную фуру MAN. От удара легковушку разорвало на две части: одна оказалась под фурой, вторая — влетела в попутный грузовик и загорелась.

В результате ДТП водитель Audi от полученных травм умерла на месте происшествия.



Фото: ГИБДД по Свердловской области

— Также после столкновения с легковушкой у фуры отлетело заднее колесо и врезалось в Toyota, которая ехала со стороны Перми. Транспортное средство получило механические повреждения, люди в этом автомобиле не пострадали, — рассказали в ГИБДД.

Как сообщает информационное агентство URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Нижнесергинского района, на фуре MAN установлены регистрационные знаки Республики Беларусь. Водитель — житель Гомеля.