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В Свердловской области Audi попала под фуру с белорусскими номерами: водитель легковушки погибла
Смертельная авария произошла 14 февраля около 13.00 на 269 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Об этом
По предварительным данным, 32-летняя водитель Audi A6 при обгоне автопоезда не справилась с управлением, в результате чего неуправляемый автомобиль врезался во встречную фуру MAN. От удара легковушку разорвало на две части: одна оказалась под фурой, вторая — влетела в попутный грузовик и загорелась.
В результате ДТП водитель Audi от полученных травм умерла на месте происшествия.
— Также после столкновения с легковушкой у фуры отлетело заднее колесо и врезалось в Toyota, которая ехала со стороны Перми. Транспортное средство получило механические повреждения, люди в этом автомобиле не пострадали, — рассказали в ГИБДД.
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Смертельная авария произошла 14 февраля, около 13.00, на 269 километре трассы Пермь - Екатеринбург.
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