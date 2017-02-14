﻿ В Свердловской области Audi попала под фуру с белорусскими номерами: водитель легковушки погибла. 21.by
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В Свердловской области Audi попала под фуру с белорусскими номерами: водитель легковушки погибла

15.02.2017 16:15 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 14 февраля около 13.00 на 269 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.


Фото: ГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным, 32-летняя водитель Audi A6 при обгоне автопоезда не справилась с управлением, в результате чего неуправляемый автомобиль врезался во встречную фуру MAN. От удара легковушку разорвало на две части: одна оказалась под фурой, вторая — влетела в попутный грузовик и загорелась.

В результате ДТП водитель Audi от полученных травм умерла на месте происшествия.


Фото: ГИБДД по Свердловской области

— Также после столкновения с легковушкой у фуры отлетело заднее колесо и врезалось в Toyota, которая ехала со стороны Перми. Транспортное средство получило механические повреждения, люди в этом автомобиле не пострадали, — рассказали в ГИБДД.

Как сообщает информационное агентство URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Нижнесергинского района, на фуре MAN установлены регистрационные знаки Республики Беларусь. Водитель — житель Гомеля.

 
Теги: Гомель
 
 
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Смертельная авария произошла 14 февраля, около 13.00, на 269 километре трассы Пермь - Екатеринбург.

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