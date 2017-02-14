|
Белорусские биатлонистки участвуют в индивидуальной гонке. Онлайн TUT!
После двухдневной паузы чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцине возобновляется женской индивидуальной гонкой на 15 километров.
Именно в этой дисциплине завоевали медали на Олимпиаде в Сочи Дарья Домрачева и Надежда Скардино, а Дарья Юркевич стала третьей на первом этапе текущего Кубка мира.
Сегодня нашу команду представят Ирина Кривко (№5), Дарья Юркевич (№22), Надежда Скардино (№64) и Дарья Домрачева (№91).
Основные фавориты получили следующие стартовые номера: Татьяна Акимова (№9), Лиза Тереза Хаузер (№12), Анаис Бескон (№20), Габриэла Коукалова (№51), Марен Хаммершмидт (№54), Мари Дорен Абер (№75), Доротея Вирер (№76), Юлия Джима (№80), Тириль Экхофф (№81), Кайса Макарайнен (№83), Жюстин Брайсаз (№87), Франциска Хильдебранд (№88), Ванесса Хинц (№90), Анаис Шевалье (№92), Лаура Дальмайер (№93).
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После двухдневной паузы чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцине возобновляется женской индивидуальной гонкой на 15 километров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии