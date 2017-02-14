После двухдневной паузы чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцине возобновляется женской индивидуальной гонкой на 15 километров.



Фото: Андрей Аносов

Именно в этой дисциплине завоевали медали на Олимпиаде в Сочи Дарья Домрачева и Надежда Скардино, а Дарья Юркевич стала третьей на первом этапе текущего Кубка мира.

Сегодня нашу команду представят Ирина Кривко (№5), Дарья Юркевич (№22), Надежда Скардино (№64) и Дарья Домрачева (№91).

Основные фавориты получили следующие стартовые номера: Татьяна Акимова (№9), Лиза Тереза Хаузер (№12), Анаис Бескон (№20), Габриэла Коукалова (№51), Марен Хаммершмидт (№54), Мари Дорен Абер (№75), Доротея Вирер (№76), Юлия Джима (№80), Тириль Экхофф (№81), Кайса Макарайнен (№83), Жюстин Брайсаз (№87), Франциска Хильдебранд (№88), Ванесса Хинц (№90), Анаис Шевалье (№92), Лаура Дальмайер (№93).

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