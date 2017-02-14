В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым известный белорусский бизнесмен Андрей Новик высказал свою точку зрения на те меры, которые предпринимает руководство страны в отношении оживления белорусской экономики и улучшения условий для ведения бизнеса.

"Все мы знаем, как зарегулирована на данный момент наша экономика, сколько административных препонов приходится преодолевать молодым и зрелым бизнесменам при регистрации бизнеса, получении всевозможных лицензий, разрешений и прочего. Хотелось бы некой либерализации в данном аспекте", — отметил Новик.

Бизнесмен считает вполне реальным более глубокое понимание проблем делового сообщества со стороны государства. И первые положительные шаги в этом направлении уже сделаны — это заявления президента в ходе "Большого разговора" и поручения во время совещаний по развитию экономики и по оптимизации контрольных мероприятий в бизнесе.

При этом, по словам бизнесмена, проблема взаимоотношений бизнесменов с чиновниками на местах по-прежнему остается актуальной.



© Sputnik Сергей Гунеев Президент о бизнесе: не надо туда ходить с ревизиями и проверками

"Идеология чиновничества как была, так и осталась советской. Если ты бизнесмен, то обязательно жулик. Они отчасти сами создают такие условия, чтобы было невозможно заработать честным путем. Потому что многие нормативные документы, акты противоречат друг другу. Следуя одному, ты нарушаешь другой", — сказал Новик.

По словам бизнесмена, в Беларуси назрела необходимость выстраивать "идеологию поощрения предпринимательства".

"Предприниматели — это почти всегда активные творческие люди. Это самая нужная для страны прослойка граждан. Нужно создавать образ бизнесменов-меценатов, склонять бизнес к правильным тратам, ориентированным не на потребление, а, например, на ту же историю", — предложил Новик.

По словам собеседника, в нынешней ситуации было бы уместно предложить бизнесменам поучаствовать в аукционах, чтобы привести в страну хотя бы один оригинал статута ВКЛ. Бизнесмен считает, что при относительно небольших вложениях это событие стало бы историческим для страны.

"Зачастую у нас создаются перекосы. Получают льготы те бизнесмены, которые поддержали, например, хоккейный клуб или что-то еще. Хотя я совершенно не против спорта", — отметил Новик.

Также бизнесмен предложил рассмотреть возможность введения моратория на изменения в законодательстве хотя бы по некоторым отраслям, которые препятствуют развитию бизнеса в нашей стране.

Беседу с известным белорусским бизнесменом Андреем Новиком о возможностях улучшения делового климата и развития бизнеса в нашей стране слушайте на радио Sputnik Беларусь.