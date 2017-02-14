﻿ МОК пригласил Олимпийский комитет России принять участие в Играх-2018. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МОК пригласил Олимпийский комитет России принять участие в Играх-2018

15.02.2017 16:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее Национальный олимпийский комитет Латвии сообщил о получении данного приглашения на участие в Играх.

«Олимпийский комитет России приглашен на Игры в числе других Национальных олимпийских комитетов», — сказал собеседник агентства.

Состав делегации российской команды на Олимпийские игры будет определен позднее.

Согласно предварительным данным, в состав делегации сборной России войдут более 400 спортсменов, тренеров и специалистов.

Ряд российских спортсменов не был допущен к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро на основании доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. В частности, Игры-2016 пропустили все легкоатлеты, кроме Дарьи Клишиной, которая тренируется за границей. Позднее от участия в Играх-2016 была отстранена вся паралимпийская сборная России.

В настоящий момент на основании второй части доклада Макларена от соревнований под эгидой международных федераций временно отстранены лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова, а также биатлонистка Екатерина Глазырина. Также на рассмотрении в МОК находятся дела завершивших карьеру биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчане с 9 по 25 февраля 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельчане недовольны, что их дома наделили статусом историко-культурного наследия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика