С недавних пор жильцы домов №№ 9, 11, 12 и 14 на улице Парижской Ком­муны пребывают в некотором замеша­тельстве. Принадлежащие им на правах собственности дома постановлением Совмина внесли в спи­сок историко-культурных ценностей Бе­ларуси, пишет еженедельник « Советский район ».





В ян­варе 2017 года «хранители наследия» получили предписания Гомельского горисполкома о необходимости подписать охранные обязательства, офор­мить паспорта историко-культурной ценности и установить на свои дома охранные доски. Дело в том, что реше­ние о придании мате­риальным объектам статуса историко-культурной ценности принимается на основании предложения как юридиче­ского, так и физического лица, предста­вившего письменное обоснование. Пи­кантность ситуации в том, что ни вла­дельцы названных домов, ни городские власти с подобным предложением на Минкульт не выходили.

Инициаторами процесса являются две гомельчанки Мария Булавинская и Мария Тульжен­кова. В ноябре 2012 года они направили в Министерство письмо, в котором попросили внести в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь ули­цы Волотовскую и Парижской Комму­ны.

— Дом наш очень ветхий, с 1870 го­да стоит. Фронтон кровли, ставни, на­личники, элементы обшивки, фунда­мент давно уже нуждаются в замене. Стены тоже давно пора утеплять, по­тому что зимой в комнатах выше 15 градусов не бывает. Я пенсионерка по возрасту, моей пенсии на проведение даже этих сроч­ных работ не хватает. Теперь, выходит, благодаря чьим-то стараниям я не толь­ко должна всю документацию за свой счет оформить, но еще и содержать эту ценность в надлежа­щем состоянии за свой счет? Оно мне надо? Я не могу, да и не хочу брать на себя такие обязательства! — рассказывает Вера Ка­бацкая, которая до недавнего времени являлась полновластной хозяйкой са­мого старого на улице дома № 14.





Ей вторит соседка Нина Кирпичева из дома № 9, что напротив:

— Мы проживаем в этом доме с 1980 года. При прежних хозяевах в доме был пожар, который нанес большой вред и без того потихоньку разрушающе­муся строению. По уму, так надо бы­ло все перестроить, только ж где день­ги взять? Все эти годы кое-как обходи­лись мелким ремонтом. Тем более что по генплану дом определен под снос. Кстати, в 2012 году его признали не­пригодным для проживания, а четыре года спустя он вдруг стал историко-культурной ценностью. И что мне теперь с этой ценностью делать? Смо­трите: крыша провисла, окна переко­сились, бревна прогнили. Того и гля­ди все это на голову обрушится, а его еще охранять надо. Вот кому надо, тот пусть и охраняет!

Между тем еще в 2010 году вопрос о сохранении деревянной застройки в Гомеле неоднократно рассматривался на заседании координационного сове­та по охране историко-культурного наследия при Гомельском горисполкоме. И речь тогда шла не только о домах на улице Парижской Коммуны, но и о де­ревянной застройке улиц Волотовской, Полесской, Докутович, Плеханова.









По поручению совета коммунальные службы обследовали строения на упо­мянутых улицах и представили акты о значительном износе зданий. Вскоре увидело свет заключение о нецелесообразности сохранения самих зда­ний. Одновременно было принято ре­шение в случае сноса домов про­водить их фотофиксацию и сохранять отдельные элементы экстерьера. Эту работу поручили Музею истории Гомеля. В 2013 году его сотруд­ники представили в адрес Министер­ства культуры перечень, в котором по каждому из 27 домов указали элементы деревянной застройки, подлежащие со­хранению. В основном ставни, налич­ники, карнизы, колонны.

Что касается усадебных до­мов на улице Парижской Коммуны, то их судьба неоднократно рассматри­валась на заседании архитектурно-градостроительного совета при глав­ном архитекторе города. В его состав входили член Белорусского общества архитекторов, советник академии архитектуры Яков Генчанок, главные архитекторы ведущих архитектурно-планировочных предприятий горо­да, эксперт «Госстройэкспертизы» по Гомельской области, представители областного управления архитектуры и градостро­ительства. Эти не менее авторитетные, чем активисты-общественники, люди в марте 2013 года приняли решение о нецелесообразности включения боль­шинства обследованных строений в список историко-культурного насле­дия. Для чего у них были достаточно веские основания. Например, 50% до­мов на улице Волотовской и более 60% на улице Парижской Коммуны имели конструктивные изменения фасадов в виде пристроек, штукатурки, обшив­ки. Соответственно, их архитектурный облик не соответствовал историческо­му внешнему виду и не подходил под определение памятника архитектуры. Как уже говорилось, большинство за­явленных домов на момент обследования оказались ветхими, находились в неудовлетворительном или предаварийном состоянии, не соответ­ствовали существующим противопо­жарным и санитарным нормам, не бы­ли обеспечены современными инже­нерными сетями.





Сейчас новоявленные хранители исторической ценности должны заплатить за оформление паспортов и охранных досок на свои до­ма. Приблизительная стоимость этих процедур около 100 рублей. Городские власти пошли навстречу владельцам и, чтобы уменьшить затраты, предложили оформить паспорта за 40 рублей. Причем с рассрочкой и с уче­том того, что один паспорт изготавливается на все строение, независимо от количества квартир и их собствен­ников. К тому же за счет спонсорских средств горисполком обязался самостоятельно изготовить и установить охранные доски на этих домах. Охранные обязатель­ства оформляются бесплатно.

Увы, это практически все, что мест­ные власти могут сделать для облада­телей культурных ценностей в рам­ках существующего законодатель­ства. Согласно положениям, которого для каждой материальной историко-культурной ценности Министерство культуры определяет индивидуаль­ные условия содержания и использова­ния, устанавливает порядок выполне­ния работ, иные ограничения деятель­ности их владельцев (собственников) или пользователей, а также требования по обеспечению их сохранности.



