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Гомельчане недовольны, что их дома наделили статусом историко-культурного наследия
С недавних пор жильцы домов №№ 9, 11, 12 и 14 на улице Парижской Коммуны пребывают в некотором замешательстве. Принадлежащие им на правах собственности дома постановлением Совмина внесли в список историко-культурных ценностей Беларуси, пишет еженедельник «
В январе 2017 года «хранители наследия» получили предписания Гомельского горисполкома о необходимости подписать охранные обязательства, оформить паспорта историко-культурной ценности и установить на свои дома охранные доски. Дело в том, что решение о придании материальным объектам статуса историко-культурной ценности принимается на основании предложения как юридического, так и физического лица, представившего письменное обоснование. Пикантность ситуации в том, что ни владельцы названных домов, ни городские власти с подобным предложением на Минкульт не выходили.
Инициаторами процесса являются две гомельчанки Мария Булавинская и Мария Тульженкова. В ноябре 2012 года они направили в Министерство письмо, в котором попросили внести в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь улицы Волотовскую и Парижской Коммуны.
— Дом наш очень ветхий, с 1870 года стоит. Фронтон кровли, ставни, наличники, элементы обшивки, фундамент давно уже нуждаются в замене. Стены тоже давно пора утеплять, потому что зимой в комнатах выше 15 градусов не бывает. Я пенсионерка по возрасту, моей пенсии на проведение даже этих срочных работ не хватает. Теперь, выходит, благодаря чьим-то стараниям я не только должна всю документацию за свой счет оформить, но еще и содержать эту ценность в надлежащем состоянии за свой счет? Оно мне надо? Я не могу, да и не хочу брать на себя такие обязательства! — рассказывает Вера Кабацкая, которая до недавнего времени являлась полновластной хозяйкой самого старого на улице дома № 14.
Ей вторит соседка Нина Кирпичева из дома № 9, что напротив:
— Мы проживаем в этом доме с 1980 года. При прежних хозяевах в доме был пожар, который нанес большой вред и без того потихоньку разрушающемуся строению. По уму, так надо было все перестроить, только ж где деньги взять? Все эти годы кое-как обходились мелким ремонтом. Тем более что по генплану дом определен под снос. Кстати, в 2012 году его признали непригодным для проживания, а четыре года спустя он вдруг стал историко-культурной ценностью. И что мне теперь с этой ценностью делать? Смотрите: крыша провисла, окна перекосились, бревна прогнили. Того и гляди все это на голову обрушится, а его еще охранять надо. Вот кому надо, тот пусть и охраняет!
Между тем еще в 2010 году вопрос о сохранении деревянной застройки в Гомеле неоднократно рассматривался на заседании координационного совета по охране историко-культурного наследия при Гомельском горисполкоме. И речь тогда шла не только о домах на улице Парижской Коммуны, но и о деревянной застройке улиц Волотовской, Полесской, Докутович, Плеханова.
По поручению совета коммунальные службы обследовали строения на упомянутых улицах и представили акты о значительном износе зданий. Вскоре увидело свет заключение о нецелесообразности сохранения самих зданий. Одновременно было принято решение в случае сноса домов проводить их фотофиксацию и сохранять отдельные элементы экстерьера. Эту работу поручили Музею истории Гомеля. В 2013 году его сотрудники представили в адрес Министерства культуры перечень, в котором по каждому из 27 домов указали элементы деревянной застройки, подлежащие сохранению. В основном ставни, наличники, карнизы, колонны.
Что касается усадебных домов на улице Парижской Коммуны, то их судьба неоднократно рассматривалась на заседании архитектурно-градостроительного совета при главном архитекторе города. В его состав входили член Белорусского общества архитекторов, советник академии архитектуры Яков Генчанок, главные архитекторы ведущих архитектурно-планировочных предприятий города, эксперт «Госстройэкспертизы» по Гомельской области, представители областного управления архитектуры и градостроительства. Эти не менее авторитетные, чем активисты-общественники, люди в марте 2013 года приняли решение о нецелесообразности включения большинства обследованных строений в список историко-культурного наследия. Для чего у них были достаточно веские основания. Например, 50% домов на улице Волотовской и более 60% на улице Парижской Коммуны имели конструктивные изменения фасадов в виде пристроек, штукатурки, обшивки. Соответственно, их архитектурный облик не соответствовал историческому внешнему виду и не подходил под определение памятника архитектуры. Как уже говорилось, большинство заявленных домов на момент обследования оказались ветхими, находились в неудовлетворительном или предаварийном состоянии, не соответствовали существующим противопожарным и санитарным нормам, не были обеспечены современными инженерными сетями.
Сейчас новоявленные хранители исторической ценности должны заплатить за оформление паспортов и охранных досок на свои дома. Приблизительная стоимость этих процедур около 100 рублей. Городские власти пошли навстречу владельцам и, чтобы уменьшить затраты, предложили оформить паспорта за 40 рублей. Причем с рассрочкой и с учетом того, что один паспорт изготавливается на все строение, независимо от количества квартир и их собственников. К тому же за счет спонсорских средств горисполком обязался самостоятельно изготовить и установить охранные доски на этих домах. Охранные обязательства оформляются бесплатно.
Увы, это практически все, что местные власти могут сделать для обладателей культурных ценностей в рамках существующего законодательства. Согласно положениям, которого для каждой материальной историко-культурной ценности Министерство культуры определяет индивидуальные условия содержания и использования, устанавливает порядок выполнения работ, иные ограничения деятельности их владельцев (собственников) или пользователей, а также требования по обеспечению их сохранности.
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С недавних пор жильцы домов на улице Парижской Коммуны пребывают в некотором замешательстве. Принадлежащие им на правах собственности дома постановлением...
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